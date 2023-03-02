Врач рассказала о влиянии солнца на заболеваемость гриппом и ОРВИ

Врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Диляра Абрарова в беседе с Ura.ru рассказала, что на продолжительность сезона гриппа и ОРВИ может влиять солнечный свет. Она уточнила, что уровень ультрафиолетового излучения помогает укреплять иммунную систему человека, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вирусы гриппа типа А и В имеют сезонность - зима и начало весны, а к середине апреля эпидемия идет на спад", - заявила специалист.

Медик отметила, что длительность эпидемии гриппа в крупных городах составляет примерно восемь недель. По ее словам, большое влияние оказывает солнечный свет - чем раньше в регионе начинается весна, тем скорее заканчивается ОРВИ, за счет вырабатывания в организме витамина D, который способствует укреплению иммунитета.