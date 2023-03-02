Врач рассказала о тяжелых последствиях ожирения

В преддверии Всемирного дня борьбы с ожирением, который отмечается 4 марта, специалисты ГНЦ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ обсудили проблему лишнего веса в России. Директор центра, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала, к каким опасным заболеваниям приводит ожирение, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Ожирением является состояние, когда соотношение массы и роста переваливает за некий предел. Это индекс массы тела. Ожирение фиксируется тогда, когда он превышает 30. Чем отличается от избыточного веса? Мы, эндокринологи, не очень делим эти понятия. Избыточный вес - это предтеча ожирению, если не предпринимать определенные меры", - подчеркнула эксперт на пресс-конференции МИЦ "Известий" в четверг, 2 марта.

Как указала Мокрышева, предожирение распространено так же широко, как ожирение. Так, треть россиян имеют ожирение, и примерно столько же страдают от лишнего веса. При этом лишние килограммы провоцируют целый ряд различных заболеваний.

"Это важно, потому что осложнениями является целый каскад тяжелых заболеваний, которые крайне отягощают жизнь человека: сахарный диабет, целый пул сердечно-сосудистых заболеваний, артериальная гипертензия, повышается риск развития онкопатологий, риск развития бесплодия, камни в почках, жировой гепатоз, депрессивные состояния, низкая самооценка, низкий уровень занятости - это всё сопровождает наличие ожирения у человека", - предупредила специалист.

Она перечислила состояния, при которых стоит обратиться к эндокринологу. Так, обратить внимание следует, если индекс массы тела (ИМТ) человека превышает 25. Кроме того, о лишнем весе могут свидетельствовать нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, проблемы с мочеиспускательной и репродуктивной системами.

"Если вы поднимаетесь с одышкой на пятый этаж, подскакивает давление, головные боли, вы чувствительны к перепадам погоды, питаетесь не совсем так, как рекомендует врач, - это всё повод задуматься", - указала Мокрышева.

По ее словам, образ жизни современного человека, повышение уровня комфорта, а также изменившиеся предпочтения в еде способствуют тому, что ожирение будет всё больше распространяться.

В свою очередь главный внештатный детский специалист эндокринолог Минздрава России, научный руководитель Института детской эндокринологии ГНЦ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии", академик РАН Валентина Петеркова подчеркнула актуальность проблемы ожирения и среди детей. Она уточнила, что на сегодняшний день 21% первоклассников имеют избыточную массу тела, а 6% детей имеют ожирение. Эту ситуацию специалист назвала настоящей эпидемией ожирения.

"Главная наша задача - уже в детстве заняться профилактикой, потому что в старости это будет сложно. <...> Самое главное - научить человека ограничивать себя. Не важно, что он съел гамбургер, важно то, сколько их он съел. Блины, гамбургер или котлеты - разницы в этом нет, если их много", - объяснила Петеркова.

Она также рекомендовала с раннего детства приучать детей утолять жажду простой водой, а не сладкими напитками.