Врач дал объяснение понятию «сахарные прыщи»

Объяснение понятию "сахарные прыщи" дал в интервью "Мосленте" врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. По его словам, так называют высыпания, появившиеся из-за употребления большого количества сахара, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Однако причина высыпаний чаще всего не в конфетах, мучном или молочном, а в наследственной предрасположенности. Сахар и сахаросодержащие продукты срабатывают как триггеры к более яркой реакции в виде высыпаний на коже", - пояснил специалист.

Для того, чтобы снизить вероятность появления таких прыщей, необходимо соблюдать диету, отказавшись от фастфуда, шоколада, мучных и молочных продуктов. Ивкин добавил, что, если высыпания уже появились, избавиться от них также поможет диета. Кроме того, можно воспользоваться дерматологическими мазями на основе кислот и антибиотиков, например, "Зеркалином" и "Скинореном".