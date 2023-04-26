При язве желудка, несмотря на ограничения, рацион может быть разнообразным.

Рассказывает врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова

Язва желудка - это хроническое заболевание, при котором происходит эрозия слизистой оболочки и расположенных под ней тканей. Возникает из-за воздействия соляной кислоты, пепсина и желчи, вызывающих нарушения в организме человека. Патология характеризуется рецидивирующим течением, то есть чередованием периодов обострения и затишья (ремиссии).

Основной симптом язвы желудка - это резкая и интенсивная боль в области верхнего отдела живота, которая может усиливаться сразу после приема пищи. Иногда пациент просыпается ночью из-за чувства "сосания под ложечкой" (в области впадины под рёбрами).

Существуют и другие ярко выраженные симптомы язвенной болезни:

• Неприятные ощущения в животе: бурление, тошнота, вздутие, отсутствие аппетита.

• Головные боли, апатия и раздражительность.

• Кислый или металлический привкус во рту.

• Изжога. Появляется в особенности после употребления крепкого чая, кофе, алкоголя или шоколада. Может усиливаться в зависимости от смены позы человека: при наклонах, попытках прилечь.

• Чувство раннего насыщения и сильная тяжесть внизу живота.

Обострению язвы желудка способствует неправильное питание, частое курение и прием алкоголя: все это ведет к раздражению слизистой оболочки.

При легкой форме язвенной патологии обострения могут возникать раз в один - три года, причем они сопровождаются не такими сильными болями, как при остром характере болезни, и продолжаются примерно неделю.

При тяжелом течении язвы период обострения наступает чаще двух раз в год, сопровождается сильным похудением человека и характеризуется рядом осложнений, таких как кровотечение, повреждение стенки желудка. Патология может провоцировать возникновение рака.

Диета при язве желудка

Многим пациентам с диагнозом "язва желудка" лечащие врачи рекомендуют соблюдение особого режима питания в профилактических целях, однако при обострении заболевания лечебная диета обязательна.

Правила питания

Диета при язвенной патологии подразумевает отсутствие в рационе продуктов, которые провоцируют чрезмерное выделение желудочного сока и раздражают слизистую оболочку. Необходимо воздержаться от приема жирной и грубой пищи, острых, маринованных, очень холодных или слишком горячих блюд, газированных напитков и алкоголя. Лучше всего готовить блюда отварные или на пару в жидком состоянии: супы, пюре, каши, суфле.

Также очень важно при острой форме заболевания питаться дробно (шесть или семь раз за день), маленькими порциями, и соблюдать дефицит калорий (около 2000 ккал за завтрак, обед и ужин).

К концу периода обострения, день на четвертый-пятый, разрешается есть муссы, желе, пюре из картофеля, сладкие соки, блюда из творога и других щадящих желудок продуктов.

Что можно есть и что нельзя?

Существует достаточно много продуктов, которые разрешено есть людям с язвой желудка. Главное, чтобы система питания была и сбалансированной. Можно употреблять все овощи, тушеные или приготовленные в духовке, за исключением тех, что вызывают газообразование; всевозможные блюда из картофеля: например, пюре, суп, запеканка; нежирное мясо на пару и запеченную диетическую рыбу.

Из напитков подойдут компоты, кисели, отвары шиповника, некрепкий чай, вода. Однако нужно тщательно следить за их температурой: нельзя употреблять слишком холодное или горячее питье.

Свежую или слоеную выпечку лучше не употреблять.

Больным язвой желудка запрещено включать в свой ежедневный рацион следующие виды продуктов:

• крепкий чай и кофе;

• специи и пряности;

• алкоголь;

• газированные напитки;

• фастфуд;

• орехи;

• цитрусовые.

Врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова.