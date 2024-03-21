Смертельная инфекция, похожая на простуду, распространяется в Японии

Ученые предупреждают, что на территории Японии рекордными темпами распространяется смертельная инфекция, внешне похожая на простуду, передает Day.Az.

"Загадка в Японии: опасные стрептококковые инфекции взлетели до рекордного уровня": Ученые предупреждают, что смертельная инфекция, внешне похожая на простуду, распространяется в Японии рекордными темпами", - сообщает телеграм-канал "Пул N3".

Специалисты полагают, что в этом году число случаев заболевания превысит рекордные показатели 2023 года. Врачи бьют тревогу, потому что инфекция распространяется с высокой скоростью и потенциально является сметрельно опасной.

"Ожидается, что число случаев в 2024 году превысит рекордные показатели прошлого года. У врачей растет обеспокоенность, что самая тяжелая и потенциально смертельная форма стрептококкового заболевания группы А - синдром стрептококкового токсического шока - продолжит распространяться по Японии с очень высокой скоростью", - сказано в публикации.

Высококонтагиозные бактерии, которые вызывают инфекцию, способны вызывать серьезные заболевания и даже приводить к летальному исходу. В группу риска попадают люди в возрасте старше 30 лет. Инфекция опасна тем, что похожа на простуду, поскольку симптом может быть боль в горле, а также другие похожие на ОРВИ признаки.

"Высококонтагиозные бактерии, вызывающие инфекцию, могут вызывать серьезные заболевания и даже смерть, особенно у взрослых старше 30 лет. Большинство случаев синдрома стрептококкового токсического шока вызываются бактерией стрептококк А. Он может вызывать боль в горле, в основном у детей, но многие люди болеют им, не подозревая об этом. Пожилые люди могут испытывать симптомы, похожие на простуду", - заключил телеграм-канал "Пул N3".