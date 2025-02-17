Названы витамины, дефицит которых возникает при диабете

Ученые из Международного института исследований в области управления здравоохранением в Джайпуре (Индия) выяснили, что около 45% пациентов с диабетом второго типа страдают от дефицита витаминов D и B12, железа и магния. Этот феномен, называемый "скрытым голодом", был описан в обзоре, опубликованном в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках исследования были проанализированы данные о диете и состоянии здоровья более 52 500 человек, собранные в период с 1998 по 2023 год. Учитывалась информация как о здоровых людях, так и о лицах с сахарным диабетом второго типа.

Результаты показали, что более чем у 60% участников с диабетом был снижен уровень витамина D в организме. Также были широко распространены дефициты магния (42%), железа (28%) и витамина B12 (22%). Особое внимание ученые уделили участникам, которые принимали метформин - препарат для лечения диабета. Оказалось, что 29% пациентов, применяющих этот препарат, страдали от недостатка витамина B12.

Кроме того, исследование показало, что женщины с диабетом чаще сталкивались с недостатком питательных веществ, чем мужчины (49% против 43%). Наибольшая частотность дефицитных состояний среди диабетиков была зарегистрирована в Северной и Южной Америке, где более чем у 54% пациентов обнаружили нехватку важных микроэлементов.

Ученые предупредили, что недостаток витаминов и минералов может не только ухудшить контроль над диабетом, но и способствовать его развитию.

"Дефицит микронутриентов нарушает углеводный обмен и распределение инсулина, что увеличивает риск возникновения и прогрессирования диабета", - отмечают исследователи.