Названы симптомы, указывающие на снижение слуха у ребенка

Проблемы со слухом у детей - серьезная патология, которую очень важно вовремя заметить и начать лечение. В противном случае ребенок может столкнуться с трудностями в развитии языковых и когнитивных функций. О том, какие симптомы могут указывать на то, что у ребенка снижен слух, "Газете.Ru" рассказала детский сурдолог "СМ-Клиника" для детей Дарья Зиновьева, передает Day.Az.

Она отметила, что снижение слуха различной степени, которое возникает в результате поражения отдельных участков звукопроводящего и/или звуковоспринимающего аппарата слуховой системы, называется тугоухостью.

Тугоухость может быть врожденной и приобретенной. И здоровье женщины во время беременности играет здесь очень важную роль, поскольку причиной потери слуха у ребенка могут быть внутриутробные инфекции, в частности цитомегаловирусная инфекция и краснуха.

Кроме того, проблемы со слухом могут быть следствием асфиксии при рождении, низкой массы тела, недоношенности и так далее. В последующем причинами могут быть вирусные инфекции, менингит, нейродегенеративные заболевания и т.д.

Как обратила внимание врач, согласно законодательству РФ, диагностика органов слуха обязательно проводится у всех новорожденных детей до трех месяцев. Для этого проводится аудиологический скрининг - в роддоме, а затем в поликлинике по месту жительства.

"Тем не менее родителям и самим следует знать о симптомах снижения слуха. Поскольку ребенок не всегда может сообщить об этом, необходимо обращать внимание на поведенческие признаки. В частности, это отсутствие реакции на звуки - ребенок не откликается на свое имя, когда его зовут, не реагирует на громкие звуки (например, хлопок, дверной замок). Проблемы с речью - задержка речевого развития, неправильное произношение слов, трудности с пониманием речи. Неадекватная реакция на звуки - ребенок может вздрагивать или проявлять другие необычные реакции на громкие звуки", - рассказала детский сурдолог.

Кроме того, к таким признакам относится непонимание вербальных инструкций - ребенок часто не выполняет простых инструкций, задаваемых взрослыми. Необходимость в повышенной громкости телевизора или других аудиоустройств. Низкая успеваемость в школе - трудности с концентрацией внимания на уроках, особенно в шумных условиях.

"Если вы заметили один или несколько вышеперечисленных признаков, необходимо обратиться к специалисту. Раннее выявление, раннее лечение и ранняя реабилитация нарушений слуха важны для нормального развития языковых и когнитивных функций у детей. Чем раньше обнаружена проблема, тем лучше прогноз", - подчеркнула специалист.

Диагностика слуха, по словам врача, всегда основывается на сопоставлении данных нескольких методов. Для детей в возрасте до 3-5 лет, а также для тех, кто испытывает трудности с пониманием или выполнением инструкций и коммуникацией, исследование осуществляется с использованием объективных методов диагностики, которые не требуют активного участия ребенка в виде ответов. К основным таким методам относится тимпанометрия, отоакустическая эмиссия, различные классы слуховых вызванных потенциалов, стационарные слуховые потенциалы - ASSR.

Дети, не испытывающие трудности с коммуникацией и способные следовать инструкциям, проходят аудиологическое исследование с использованием объективных и субъективных методов диагностики - импедансометрия (тимпанометрия, исследование акустических рефлексов), различные классы отоакустической эмиссии, тональная пороговая аудиометрия, камертональное исследование, исследование шепотной и разговорной речи.

Лечение и реабилитация при потере слуха зависят от типа нарушения слуха, степени потери слуха, сопутствующих заболеваний и определяются индивидуально для каждого ребенка. Целью лечения является максимальная компенсация потери слуха и обеспечение нормального развития речи.

"В случае выявления причин снижения слуха лечение направлено на их устранение, например: удаление серных пробок, лечение инфекции среднего уха, в определенных ситуациях - хирургическое лечение. Если необходима компенсация потери слуха, то используются слуховые аппараты и кохлеарная имплантация (применяется при значительном снижении слуха, когда слуховые аппараты неэффективны). Помните, что слух - это один из основных способов познания мира ребенком, поэтому при наличии проблем очень важно обратиться за специализированной помощью на ранних стадиях", - резюмировала Зиновьева.