Врач объяснила, почему при депрессии страдает микробиота кишечника

У людей с депрессией часто наблюдается снижение разнообразия микробиоты, уменьшение количества полезных и увеличение патогенных бактерий. Эти изменения обусловлены как внутренними механизмами, так и изменением образа жизни при депрессии, рассказала "Газете.Ru" заведующая кафедрой психиатрии и наркологии, директор клиники психиатрии имени С.С. Корсакова Сеченовского Университета, член-корреспондент РАН, профессор Марина Кинкулькина, передает Day.Az.

"В настоящее время в научной литературе общепринята концепция оси "кишечник-мозг", объясняющая взаимоотношения между мозгом и кишечником. Считается, что нарушение нормальной регуляции этой оси при депрессии может приводить к изменению состава микробиоты. У людей с депрессией часто наблюдается снижение разнообразия микробиоты, уменьшение количества полезных и увеличение патогенных бактерий", - отметила Кинкулькина.

По словам специалиста, при депрессии может нарушаться целостность кишечного барьера, изменяться pH, моторика и секреция в кишечном тракте.

"Эти изменения обусловлены как внутренними механизмами, так и изменением образа жизни при депрессии. Это и снижение физической активности, и нарушения питания - человек начинает потреблять больше обработанных продуктов и меньше тех продуктов, которые являются полезными, в первую очередь богатых клетчаткой, меньше пьет жидкости. Все это, безусловно, влияет на кишечную микробиоту, которая, в свою очередь, оказывает действие на мозг и психическое состояние человека. Это двунаправленное влияние, и ученые пока не могут сказать, что первично, что вторично", - рассказала врач.

Однако, по словам Кинкулькиной, в настоящий момент нельзя сказать, что у всех пациентов с депрессией обязательно есть нарушения микробиоты. Пока есть отдельные исследования на небольших выборках пациентов, но этого недостаточно - необходимо более масштабное изучение.