Врачи нашли внутри пациента огромные пирамиды - ФОТО

В Турции врачи нашли в мочевом пузыре пациента камни в форме пирамид весом около двух килограммов. Об этом пишет Need To Know (NTK), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.