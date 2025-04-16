Названа безопасная доза кофе для гипертоников

Кардиолог Эдо Пас заявил, что людям, у которых имеются проблемы с давлением, необходимо ограничить кофе в рационе.

Как передает Day.Az, безопасную дозу напитка он назвал изданию 20minutos.

Как отметил Пас, ученые уже давно установили, что кофе приводит к повышению артериального давления. Однако, согласно новым данным, если употреблять всего одну чашку напитка в день, то он, напротив, принесет только пользу.

"Несколько исследований показали, что умеренное употребление кофе может снизить риск высокого артериального давления и холестерина, а также других факторов, негативно влияющих на сердце", ─ пояснил врач.

Кардиолог Сэм Сетарех высказал аналогичное мнение. По его словам, кофе в разумных количествах снижает риск развития сердечной недостаточности и способствует улучшению работы сосудов благодаря своим антиоксидантным свойствам. Если же с кофеином перебрать, то увеличится частота сердечных сокращений, особенно у чувствительных к нему людей.