Врач раскрыл одну частую ошибку при приеме таблеток

Врач Фернандо Фабиани предупредил, что в большинстве случаев не стоит разламывать таблетки. Эту частую ошибку при приеме лекарств медик раскрыл в беседе с изданием Okdiario, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил Фабиани, на многие таблетки производители наносят специальное покрытие, которое защищает действующее вещество от желудочного сока и позволяет ему высвободиться только в тонком кишечнике. При разламывании оно нарушается, поэтому активный ингредиент инактивируется до того, как достигнет места назначения. К тому же это чревато проблемами с желудком, к примеру раздражением его слизистой оболочки.

По словам врача, также не стоит разламывать таблетки с пролонгированным действием. Данные препараты разработаны таким образом, чтобы их содержимое высвобождалось с течением времени, обеспечивая длительный и стабильный эффект. В заключение медик подчеркнул, что единственным исключением являются таблетки, на которых имеется вырез для разламывания по нему, но даже в этом случае лучше прочитать вкладыш или обратиться за консультацией к лечащему врачу или фармацевту.