Названы патологии, при которых может возникать головокружение

Многие считают, что головокружение связано с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, например с колебаниями артериального давления. Однако причины могут быть и другими.

Как передает Day.Az, об этом рассказала врач-невролог клиники "Медскан Hadassah" Елена Кислова в беседе с "Газета.Ru".

Как указала эксперт, головокружение не всегда свидетельствует о заболевании. Оно может возникнуть после длительного катания на карусели или других аттракционах, а также после употребления алкоголя - головокружение в таких случаях считается нормальным и не требует лечения, пояснила врач.

Однако Кислова предупредила, что нередко головокружение является симптомом патологии. Так, особую настороженность должны вызывать не единичные случаи, а регулярно повторяющиеся приступы.

Невролог рассказала, что одной из самых распространенных причин кратковременного головокружения является доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ). Оно возникает из-за смещения кальциевых отложений в вестибулярном анализаторе - органе, отвечающем за равновесие. Симптомы включают кратковременные приступы вращательного головокружения при изменении положения головы. Лечение предусматривает выполнение специальных упражнений - репозиционных маневров, после которых симптомы исчезают. Рецидивы могут быть связаны с нарушениями фосфорно-кальциевого обмена, отметила врач.

Еще одна частая причина головокружения - персистирующее постуральное перцептивное головокружение (ПППГ), при котором возникает чувство неустойчивости или невращательного головокружения. Кислова уточнила, что диагноз ставится при сохранении симптомов не менее 15 дней на протяжении трех и более месяцев.

"Среди других причин - болезнь Меньера и неврологические патологии. Исключать проблемы с сердцем тоже не следует, так как они нередко оказываются виновниками головокружений", - рассказала собеседница издания.

Также она призвала обратиться к врачу при головокружениях, при этом неважно, сопровождаются ли они потерей сознания. Кислова обратила внимание, что срочная медицинская помощь требуется, если это состояние сопровождается сильной головной болью, нарушением координации, проблемами с речью, двоением в глазах или потерей зрения. Такие симптомы требуют немедленного вмешательства.