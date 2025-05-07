Найден связь между ожирением и ускоренным старением мозга

Китайские ученые из Гонконгского политехнического университета раскрыло долгосрочное влияние ожирения на здоровье мозга. Оказалось, что лишний вес провоцирует быстрое старение мозговых клеток. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Mental Health (NMH), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда проанализировала данные 500 тыс. участников, выделив пять траекторий изменения массы тела людей среднего и пожилого воздуха.

Наиболее тревожные результаты показали группы с устойчивым и прогрессирующим ожирением. У таких участников обнаружены структурные изменения в мозге: сначала страдали лобные и лимбические зоны (ответственные за принятие решений и эмоции), затем нарушения распространялись на теменные и височные доли.

В тяжелых случаях наблюдалось снижение когнитивных функций, сопоставимое с ускоренным старением мозга на 5-10 лет.

Интересно, что люди, сумевшие снизить вес (группа "убывающей траектории"), демонстрировали минимальные негативные последствия. Это подтверждает гипотезу, что своевременная коррекция ожирения может защитить мозг.

"Поддержание здорового веса - это не просто вопрос физической формы, но и способ сохранить ясность мышления в пожилом возрасте", - подчеркнул руководитель научной работы, профессор Аньци Цю.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выявить биологические механизмы, связывающие метаболизм и нейродегенеративные процессы.