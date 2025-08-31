Ученый рассказал, почему холодный душ может быть бесполезен в жару

Холодный душ в жару способен освежить кожу, но не понижает внутреннюю температуру тела. Более того, в некоторых случаях он может даже препятствовать естественному охлаждению. Об этом Daily Mail рассказал профессор анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, ключ к пониманию этого эффекта - в реакции сосудистой системы на холод. Когда тело перегревается, организм расширяет кровеносные сосуды, чтобы теплая кровь могла поступать ближе к поверхности кожи и отдавать тепло во внешнюю среду.

"Холодная вода вызывает сужение сосудов у поверхности кожи, - объяснил Тейлор. - В результате снижается приток крови к этим участкам, а значит, уменьшается и теплоотдача. Вы как бы запираете тепло внутри тела, особенно вокруг жизненно важных органов".

Ученый уточнил, что человек может ощущать прохладу после холодного душа, но в это время организм получает сигнал не охлаждаться, а сохранять тепло. Такой эффект, предупреждает профессор, может быть особенно нежелательным в условиях сильной жары, когда телу важно избавляться от избытка тепла.

Он добавил, что резкое воздействие холода может иметь и более серьезные последствия. Вода температурой 15 °C и ниже способна вызвать так называемый холодовой шок - резкое сужение сосудов и скачок артериального давления. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например ишемической болезнью сердца.

Тем не менее профессор подчеркнул, что такие реакции - редкость, и при принятии обычного холодного душа дома риск минимален. Но если цель - снижение именно внутренней температуры тела и качественное охлаждение, то холодный душ не является самым эффективным способом.