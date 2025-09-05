Найден способ определить скорость старения организма

Ученые из Института Вейцмана в Израиле разработали инновационный анализ крови, который может выявить риск развития лейкемии и отразить скорость старения организма. Работа опубликована в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда профессоров Лирана Шлуша и Амоса Таная обнаружила, что редкие стволовые клетки крови, которые иногда покидают костный мозг и попадают в кровоток, несут важную диагностическую информацию о миелодиспластическом синдроме (МДС) - заболевании, при котором нарушается созревание клеток крови. МДС часто переходит в острый миелоидный лейкоз, один из самых распространенных видов рака крови у взрослых.

До сих пор для диагностики МДС требовалась болезненная пункция костного мозга, но новый анализ позволяет выявлять признаки заболевания по крови с помощью одноклеточного секвенирования ДНК. Исследователи также выяснили, что эти стволовые клетки могут служить "часами старения": у мужчин их популяция изменяется раньше, чем у женщин, что может объяснять более высокую заболеваемость раком крови среди мужчин.

Новый тест уже проходит клинические испытания в медицинских центрах по всему миру. Ученые полагают, что в будущем методика сможет применяться для диагностики и других заболеваний крови.