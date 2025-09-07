Врач предупредила о возможных болезнях печени при пожелтении кожи

Желтуха - пожелтение кожи, слизистых оболочек, глаз - появляется, если в крови скапливаются излишки билирубина.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала врач - эксперт Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

"Билоглобулин - это пигмент желтого цвета, который образуется при распаде эритроцитов и в норме быстро выводится печенью. Но если работа органа нарушена, билирубин скапливается в крови и поступает в ткани, а они приобретают желтоватый оттенок", - объяснила она.

Причины желтухи могут быть разные: заболевания печени (гепатит, цирроз), закупорка желчных протоков камнями или опухолью, болезни крови, при которых красные кровяные клетки разрушаются слишком быстро, а билирубин образуется в слишком больших количествах.

Врач отмечает, что иногда пожелтение кожи безобидно. Например, оно может быть вызвано слишком большим количеством моркови и тыквы в рационе. Такое состояние носит название ложной, или каротиновой, желтухи, оно возникает из-за накопления в коже каротина, а не билирубина. Впрочем, такое случается редко, поэтому пожелтение кожи - причина не откладывая проверить здоровье.

Если желтуха вызвана нарушением работы печени, то помимо пожелтения кожи и глаз, люди часто замечают потемнение мочи и осветление кала. Могут появиться и другие симптомы - зуд кожи, слабость, ухудшение аппетита, боль в правой верхней части живота.

"Если причина в нарушении кроветворной системы, то желтуха будет сопровождаться бледностью, головокружением, повышенным пульсом. Это все тревожные признаки, ждать, пока симптомы пройдут самостоятельно, ни в коем случае не нужно", - предупредила врач.

Относительно безопасна физиологическая желтуха у новорожденных. Это частое явление, оно обусловлено незрелостью печени и обычно проходит самостоятельно или при минимальном вмешательстве врачей. У взрослых же внезапное пожелтение кожи почти всегда связано с болезнью печени, желчных путей или крови. Поэтому взрослому человеку игнорировать симптом нельзя.

Если заболевания печени или системы кроветворения вовремя не выявить и не скорректировать лечением, они могут привести к тяжелым последствиям - развитию печеночной недостаточности, нарушению работы мозга.

Кроме того, сам по себе билирубин в высоких концентрациях токсичен: он повреждает клетки нервной системы, ухудшает обменные процессы и ослабляет организм.