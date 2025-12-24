Найден новый подход к лечению тяжелого заболевания мозга

Ученые из Медицинского центра Джорджтаунского университета показали, что удаление стареющих клеток мозга может существенно ослаблять течение височной эпилепсии. В экспериментах на мышах такой подход снижал частоту судорог, улучшал память и в ряде случаев вовсе предотвращал развитие заболевания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты опубликованы в журнале Annals of Neurology (AN).

Височная эпилепсия считается одной из самых тяжелых и лекарственно устойчивых форм заболевания и часто сопровождается когнитивными нарушениями. Анализ образцов человеческой мозговой ткани показал, что у пациентов с этой формой эпилепсии количество сенесцентных (биологически "состарившихся") глиальных клеток было примерно в пять раз выше, чем у людей без заболевания. Эти клетки не участвуют в передаче нервных импульсов, но поддерживают нейроны - и при старении начинают нарушать работу нервных сетей.

На основе этих данных исследователи протестировали так называемую сенотерапию в модели эпилепсии у мышей. Генетическое или лекарственное удаление стареющих клеток привело к снижению их числа примерно на 50 процентов, восстановлению когнитивных функций, уменьшению числа приступов и защите около трети животных от развития эпилепсии в принципе.

Для лечения использовали комбинацию дазатиниба - препарата, уже одобренного для терапии лейкоза, - и кверцетина, растительного флавоноида с противовоспалительными свойствами. Авторы подчеркивают, что оба вещества уже изучаются в клинических испытаниях при других заболеваниях, что потенциально ускоряет путь к проверке нового подхода у пациентов с эпилепсией.