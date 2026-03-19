Ученые назвали способ снизить риск инфаркта при «слабом» сердце

Вакцинация против опоясывающего лишая может снизить риск инфаркта на 32% при уже имеющихся проблемах с сердцем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такие данные ученые представят на ежегодной научной сессии Annual Scientific Session of the American College of Cardiology (ACC.26).

Ученые проанализировали медицинские данные более 246 тысяч жителей США с атеросклеротической болезнью - отложением в стенках сосудов холестерина и других липидов. В исследовании сравнили две группы пациентов старше 50 лет: 123 411 человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины против опоясывающего лишая, и столько же невакцинированных людей с сопоставимыми характеристиками здоровья.

Затем исследователи оценили, как часто в течение года у участников происходили серьезные сердечно-сосудистые события - инфаркт, инсульт или развитие сердечной недостаточности.

Оказалось, что у вакцинированных пациентов риск крупных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий был на 46% ниже. Кроме того, в этой группе на 32% реже происходил инфаркт, на 25% - инсульт, и на 25% реже развивалась сердечная недостаточность. Риск смерти от любых причин также оказался значительно ниже - примерно на 66%.

Опоясывающий лишай - заболевание, вызываемое реактивацией вируса ветряной оспы (Varicella Zoster). Инфекция может сопровождаться сильным воспалением. Как предполагают ученые, она способна провоцировать образование тромбов вокруг сосудов мозга и сердца, повышая вероятность инфаркта и инсульта.

Авторы исследования отмечают, что особенно выраженный защитный эффект наблюдается у людей, уже имеющих сердечно-сосудистые заболевания - то есть у пациентов с наиболее высоким риском осложнений. По их мнению, вакцинация против опоясывающего лишая может стать важной дополнительной мерой профилактики для этой группы.