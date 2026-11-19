Некоторые раковые клетки после химиотерапии не погибают, а превращаются в гигантские "клетки-зомби". Они перестают делиться, но продолжают выделять воспалительные вещества, которые могут создавать условия для повторного роста опухоли. К такому выводу пришли ученые из Тринити-колледжа в Дублине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Исследователи обработали клетки рака шейки матки, кишечника и легких препаратами цисплатином и этопозидом, повреждающими ДНК. Около 40% клеток погибли за два дня. Остальные перестали размножаться, увеличились примерно в десять раз и сохранили жизнеспособность. Такое состояние биологи называют клеточным старением.

Оказалось, что после химиотерапии на поверхности клеток становится больше рецепторов, запускающих механизм самоуничтожения. Однако выжить им помогают белки семейства IAP, которые блокируют этот процесс. В результате стареющие клетки становятся зависимыми от этих белков.

Ученые проверили два препарата - BV6 и биринапант, подавляющих действие IAP. В лабораторных экспериментах они уничтожали стареющие раковые клетки, практически не затрагивая нормальные. Если препараты применяли вместе с химиотерапией, выживших клеток становилось значительно меньше.

Авторы предложили стратегию "двойного удара": сначала повреждать опухоль химиотерапией, а через пять-семь дней применять препарат против IAP, чтобы уничтожить клетки, перешедшие в состояние старения.

Однако эффективность такой схемы пока не доказана на опухолях у животных или на пациентах. Большинство экспериментов проводили на клетках в лаборатории. Поэтому ученым еще предстоит выяснить, сработает ли этот подход при лечении людей.