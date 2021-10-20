Возобновляется деятельность Баситчайского государственного природного заповедника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по организации деятельности Баситчайского государственного природного заповедника.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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