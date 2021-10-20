https://news.day.az/officialchronicle/1394145.html Возобновляется деятельность Баситчайского государственного природного заповедника - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Возобновляется деятельность Баситчайского государственного природного заповедника - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по организации деятельности Баситчайского государственного природного заповедника.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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