Внесены изменения в Положение о Государственной службе по имущественным вопросам Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Государственной службе по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджанской Республики", утвержденное указом №1017 Президента Азербайджана от 12 мая 2020 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, в связи с исполнением закона №510-VIGD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О приватизации государственного имущества" от 15 апреля 2022 года постановляется внести в "Положение о Государственной службе по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджанской Республики", утвержденное указом №1017 Президента Азербайджана от 12 мая 2020 года, следующие изменения:

- в подпункте 3.0.16 в первом случае перед словом "государственный" добавляются слова "с учетом статьи 11.2 закона Азербайджанской Республики "О приватизации государственного имущества",

- в подпункте 3.0.45 после слова "оздоровление" добавляются слова "в том числе государственной помощи предпринимательству", после слова "охрана" добавляются слова "укрепление материально-технической базы Службы".