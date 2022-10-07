Армения сдает свою границу ЕС, Азербайджан давлению не поддался

Армения согласилась оказать помощь миссии Евросоюза в осуществлении работ на границе с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении по итогам четырёхсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Праге.

Как сообщается, Азербайджан, в свою очередь, согласился сотрудничать с этой миссией по тем вопросам, которые затрагивают его интересы.

Таким образом, миссия приступит к деятельности в октябре и продолжит осуществление своей деятельности в течении двух месяцев. Цель миссии - укрепление доверия и оказание поддержки посредством подготовки отчетов по работе пограничных комиссий.

Отметим, что ЕС и Франция хотели создать пограничную мониторинговую миссию, включающую Азербайджан, и использовать ее, чтобы войти в регион. Азербайджан возразил против этого. Потому что Азербайджан - страна, которая дорожит своим суверенитетом. После высказанной твердой позиции было решено, что миссия будет действовать только на территории Армении. Азербайджан же будет сотрудничать с миссией в соответствии со своими интересами. Пограничная миссия будет способствовать укреплению доверия и внесет вклад в процесс делимитации границ. Соглашаясь на эту пограничную миссию, Армения еще раз показала, что не является суверенным государством. Это новый и серьезный шаг против России.