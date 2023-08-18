Внесены изменения в Налоговый кодекс Азербайджана

В Налоговый кодекс Азербайджана внесены изменения.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении в закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Новость обновляется

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.