Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Чираг-1" и "Чираг-2"

25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций ОАО "Азерэнержи" "Чираг-1" и "Чираг-2".

Новость обновляется