https://news.day.az/officialchronicle/1592361.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Чираг-1" и "Чираг-2"
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Чираг-1" и "Чираг-2"
25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций ОАО "Азерэнержи" "Чираг-1" и "Чираг-2".
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