https://news.day.az/officialchronicle/1612482.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Республики Корея
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Республики Корея
6 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Республики Корея и группы компаний SK Group Чхве Тхэ Воном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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