https://news.day.az/officialchronicle/1612543.html Началась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем один на один
Началась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем один на один
6 ноября началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Хорватской Республики Андреем Пленковичем один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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