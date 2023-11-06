Началась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем один на один

6 ноября началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Хорватской Республики Андреем Пленковичем один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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