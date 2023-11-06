Оплата обучения азербайджанских ветеранов войны в профучреждениях будет осуществляться за счет государства

Обучение ветеранов войны в государственных профессиональных учебных заведениях (на платной основе) будет оплачиваться из средств государственного бюджета Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло свое отражение в поправке к закону "О профессиональном образовании", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно поправке, расширена категория лиц, чье образование оплачивается за счет средств государственного бюджета в период обучения в государственных профессиональных учебных заведениях на платной основе. Так, оплата за обучение лиц, получивших статус "Ветеран войны" за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики, в государственных профессиональных учебных заведениях (на платной основе) будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.