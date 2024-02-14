Президент Ильхам Алиев: Я и впредь буду прилагать все усилия для всестороннего развития Азербайджана

Хочу еще раз заверить наш дорогой народ, что я и впредь буду прилагать все усилия для всестороннего развития Азербайджана и защиты нашей территориальной целостности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Глава государства выразил глубокую признательность азербайджанскому народу за огромное доверие и поддержку, оказанные ему на президентских выборах.