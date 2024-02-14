https://news.day.az/officialchronicle/1637299.html Президент Ильхам Алиев: Я и впредь буду прилагать все усилия для всестороннего развития Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Я и впредь буду прилагать все усилия для всестороннего развития Азербайджана
Хочу еще раз заверить наш дорогой народ, что я и впредь буду прилагать все усилия для всестороннего развития Азербайджана и защиты нашей территориальной целостности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.
Глава государства выразил глубокую признательность азербайджанскому народу за огромное доверие и поддержку, оказанные ему на президентских выборах.
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