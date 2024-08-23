https://news.day.az/officialchronicle/1683731.html Первые леди Мехрибан Алиева и Зироатхон Мирзиеева ознакомились с выставкой в Ташкенте и осмотрели коллекцию национальных костюмов Узбекистана
Первые леди Мехрибан Алиева и Зироатхон Мирзиеева ознакомились с выставкой в Ташкенте и осмотрели коллекцию национальных костюмов Узбекистана
23 августа Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева вместе с Первой леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёевой и ее дочерью Саидой Мирзиёевой ознакомились с выставкой работ народного художника Узбекистана Акмаля Нура и посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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