Первые леди Мехрибан Алиева и Зироатхон Мирзиеева ознакомились с выставкой в Ташкенте и осмотрели коллекцию национальных костюмов Узбекистана

23 августа Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева вместе с Первой леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёевой и ее дочерью Саидой Мирзиёевой ознакомились с выставкой работ народного художника Узбекистана Акмаля Нура и посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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