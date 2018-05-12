Кто вас в Россию пустил? Жесткий ответ русских Маргарите Симоньян и компании

Армяне давно и активно - а особенно сейчас, на фоне революции в Ереване - кричат о дружбе с Россией, невероятной благодарности старшему соседу за газ, деньги, кредиты, оружие, охрану границ и многое другое. Но так ли все замечательно на самом деле?

На днях Спутник-Армения опубликовал полный соплей и сахара видеосюжет о том, как известные в России армяне реагируют на события в Ереване. Естественно, тут никак нельзя было обойтись без Маргариты Симоньян - как же, Спутник ведь в итоге подчиняется в том числе ей - а также ее мужа Тиграна Кеосаяна. И эти оба (как и другие герои репортажа) сказали несколько слов о революции в Армении, основную часть своих речей посвятив распинаниям в комплиментах в адрес РФ, армяно-российской дружбы на веки вечные и так далее.

Российское государственное СМИ в Армении. Известные армяне. Хвалят Россию, распинаются про союз на века. И все бы хорошо, если бы эту пропагандистскую малину не испортили обычные люди, россияне. А они описали совершенно другую картину. Так, например, один житель Анапы, как он подчеркивает, наполовину армянин, пишет о том, что армянские преступные группировки терроризируют русских на юге России, взимают дань с предпринимателей и даже отжимают незаконную плату на бесплатных якобы парковках.

Дошло до того, что среди комментаторов нашлись те, кто не стал беспокоиться о политкорректности, и честно спросил: Армяне, а почему Екатерина вас вообще пустила в Россию?

Только представьте, насколько простые русские люди устали от засилья армян во всех сферах, что задаются уже такими вопросами. Комментарии, как говорится, излишни.

Азер Гасымлы