В Армении граждане выступили против Армянской церкви

17 мая 2018 10:12

Десятки жителей армянского города Севан 16 мая перекрыли дорогу к полуострову озера Севан, требуя встречи с властями. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила находящаяся на месте гражданка Арпине Галфаян, передает Day.Az.

По ее словам, недовольство перекрывших дорогу связано с тем, что около 30 гектаров земли, арендованных местными жителями несколько лет назад, приватизировала Армянская апостольская Церковь.

"3 жителя Севана сейчас направляются в Ереван на встречу с министром территориального управления и развития РА", - рассказала очевидица происходящего.

Руководитель пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина Ваграм Меликян в беседе с PAN отметил, что не знаком с вопросом и не знает о требованиях севанцев.

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