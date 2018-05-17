В Армении граждане выступили против Армянской церкви

Десятки жителей армянского города Севан 16 мая перекрыли дорогу к полуострову озера Севан, требуя встречи с властями. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила находящаяся на месте гражданка Арпине Галфаян, передает Day.Az.

По ее словам, недовольство перекрывших дорогу связано с тем, что около 30 гектаров земли, арендованных местными жителями несколько лет назад, приватизировала Армянская апостольская Церковь.

"3 жителя Севана сейчас направляются в Ереван на встречу с министром территориального управления и развития РА", - рассказала очевидица происходящего.

Руководитель пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина Ваграм Меликян в беседе с PAN отметил, что не знаком с вопросом и не знает о требованиях севанцев.