"Историческая призма": 1923 год. Как в Лозанне похоронили надежды армян на турецкие земли

Как только стало известно, что в Лозанне (ноябрь 1922-июль 1923 гг.) соберется конференция для ведения мирных переговоров с анкарским правительством Турции, армянские вожаки развили бурную деятельность с тем, чтобы их допустили к работе конференции и выслушали их требования. Возглавили кампанию А.Агаронян, А.Хатисян, Г.Норандункян и Л.Пашалян. Армянские вожаки после неоднократных обращений добились того, что их допустили для участия в подкомиссии меньшинств, но без участия в дискуссиях. Агаронян и Хатисян представляли уже не существующую Армянскую республику.

В то же время с Советской Арменией у Турции в 1921 году был подписан Карсский договор, по которому стороны исчерпали все имеющиеся друг к другу претензии. Однако армянские представители, прибыв в Лозанну, вручили участникам конференции меморандум. Суть его выражалось в том, что армяне в годы войны понесли большие людские потери, а оставшиеся в живых вынуждены были рассеяться по различным странам. Отмечалось также, что якобы оставшиеся на территории Восточной Анатолии и Стамбуле армяне также готовятся покинуть их. Поэтому армянские вожаки предлагали следующий вариант решения данной проблемы: 1. Выделение территории для армян в составе Турции. 2. Расширение территории Советской Армении за счет присоединения к ней некоторых частей Восточной Анатолии с выходом к морю. 3. Присоединение к этим территориям частей переданной по Севрскому договору Сирии, а затем по Анкарскому договору отданной Турции Киликии.

Таким образом, вопрос об армянских беженцах фактически был предлогом для выдвижения территориальных притязаний к Турции.

Требования армян стали предметом обсуждения на Лозаннской конференции. США направили на Лозаннскую конференцию наблюдателя, ибо Америка, не участвовавшая в войне с Турцией, не могла принимать участие в заключении с нею мира.

В инструкции, полученной делегацией США, прибывшей в Лозанну, затрагивался и армянской вопрос. "Может быть выдвинута идея об армянской территории, - говорилось в документе. - В результате известных событий, происшедших в России, для турецких армян, возможно, лучшим выходом было бы объединение вокруг российского Кавказа".

На пленарном заседании Первой комиссии Лозаннской конференции 12 декабря 1922 г. министр иностранных дел Великобритании лорд Керзон, затронув армянскую тему, сказал: "С точки зрения их будущности и учитывая данные им обещания, необходимо иметь в виду и их интересы. Теперь в бывшей российской Эриванской губернии, как мне сказали, создана советская республика с населением всего в 1250000 человек, но сюда отовсюду прибывают беженцы, и армянское государство не в состоянии их вместить. Таким образом, как уже неоднократно предлагалось, в одной из частей Азиатской Турции, будь то северо-восточные вилайеты или юго-восток Киликии, граничащий с Сирией, необходимо выделить территорию для компактного расселения армян, как они того ожидают".

Таким образом, великие державы вновь пытались реанимировать вопрос о предоставлении турецким армянам автономии, который как оказался, был похоронен с распадом Османской империи.

Однако подобные суждения представителей великих держав встретили справедливый протест Анкарского правительства Турции. Выступивший на том же заседании руководитель турецкой делегации на Лозаннской конференции Исмет паша, сделав краткий экскурс в историю вопроса, остановился на актуальном состоянии проблемы.

"Уместно напомнить, - сказал он, в частности, - что в сократившейся до размеров, охватывающих одни лишь турецкие области Османской империи, Турции нет ни одного меньшинства, которое могло бы создать здесь независимое государство. Вообще, установившиеся на основе заключенных договоров дружеские, добрососедские турецко-армянские отношения исключают какие бы то ни было претензии армянского государства к Турции. Кроме того, армяне, решившие остаться в Турции, уже знают, что никаких ограничений их гражданским правам не чинится...".

В своем выступлении на заседании комиссии 14 декабря 1922 года Исмет паша еще более конкретизировал позицию турецкой стороны. Он отметил: "Искать причину сокращения численности армян в Турции нужно в тех войнах, которые были навязаны в последние годы нашей стране. Численность мусульманского населения по этой же причине в восточных вилайетах сократилась с 4-х до 3-х миллионов, в западных вилайетах - с 3,5 до 2-х миллионов человек. Разница в 2,5 миллиона - это число жертв войны... Лорд Керзон задается вопросом, неужели нельзя найти в такой обширной стране, как Турция, уголок для армян? Хочу в этой связи напомнить, что имеются страны с такими обширными территориями, с которыми просто невозможно сравнить Турцию".

В этом же контексте на заседании подкомиссии о меньшинствах 6 декабря 1922 года выступил другой представитель турецкой делегации Рза Нур: "Союзные державы использовали армян в своих целях, они ввергли их в пламя войны. Они спровоцировали их на восстания, что вызвало переселение армян, сопровождаемое эпидемиями, голодом и неустроенностью, гибелью многих из них. Ответственность за все это несем не мы, а союзные державы. Если требуется вознаградить армян за их лишения, то вы и вознаграждайте...".

Подобная позиция турецкой стороны не позволила армянам реализовать свои планы. С того времени на переговорах в Лозанне армянский вопрос уже ни разу не затрагивался и, естественно, не нашел никакого отражения в договоре. Армянские представители вновь обратились с письмами к державам, но ответа на этот раз ни от кого не последовало. Тогда Союз армянских друзей обратился к наркому иностранных дел СССР Г.Чичерину с телеграммой, в которой, в частности говорилось: "Известно, что Кавказская Армения спасена Советской Россией... Русские могли бы договориться с турками о расширении границ Кавказской Армении в направлении Вана и Битлиса. Таким образом, русские совместно с державами способствовали бы решению армянского вопроса, встретившего противодействие турок, не желающих создания независимого государства на своей территории".

25 января 1923 года Чичерин выступил с заявлением, которое вряд ли могло устроить армянских представителей, поскольку не решало вопроса о выделении дополнительных территорий. Чичерин заявил: "Сообщаю вам о предложении Российского и Украинского правительств об устройстве на своих территориях определенного числа армянских беженцев. Прошу довести мое предложение до сведения соответствующих лиц".

23 марта 1923 года Коллегия наркомата земледелия провела заседание комиссии по зарубежным армянам. На нем было принято решение из 12 пунктов о размещении в течение 4 лет до 200 тысяч зарубежных армян на территории РСФСР (Поволжье, Северный Кавказ), Южного Кавказа и Центральной Азии (Туркестан, Киргизия). Причем все расходы по переселению должны были брать на себя те организации, которые осуществляли переселение зарубежных армян. Сметы же по расходам на выделение земельных фондов и строительство жилья переселенцам должны были составить и отправить этим организациям советские органы власти.

Особый интерес вызывает решение вопроса по размещению армянских переселенцев на территории Южного Кавказа. В справке по беженскому вопросу, подготовленной Советом Народных комиссаров Армении в конце 20-х годов, отмечалось, что процесс переселения армян на территорию Южного Кавказа можно разделить на два этапа: 1.1921-1923; 2. 1924-1925 гг. Как отмечалось в справке, в 1918-1920 гг. основной причиной эмиграции были акты насилия, чинимые дашнакским правительством. Основным направлением эмиграции был Иран.

Среди эмигрантов было немало тюрков. После установления советской власти в Армении был принят декрет об амнистии, по которому эмигранты получили возможность вернуться на свои земли. Процессом руководил созданный при Наркомате внутренних дел Армении Центральный отдел по переселению. Так в 1922 году в Армению прибыло 9162 армян из Ирана, Месопотамии и России. В 1923 году в Армении было размещено 126 тысяч армян-переселенцев. В основном они были размещены в Иреванском, Эчмиадзинском и Ново-Баязетском уездах Армянской ССР (около 80 тысяч). Значительная их часть была обустроена на землях и домах азербайджанцев, которые ранее покинули их. Интересно, что более 8 тысячи армян, переселенных в 1922-1923 гг. из Мосула (Ирак), были размещены в различных районах Азербайджанской ССР.

Процесс переселения зарубежных армян продолжился в 1924 году. В этом году около 200 армян, проживающих в области Джаник (Турции), обратилось в советское консульство в Самсуне. 31 марта 1924 года руководитель Ближневосточного отдела при НКИД СССР Пастухов в своем секретном письме полномочному представителю НКИД при ЗСФСР Е.Страуяну и полномочному представителю ЗСФСР в Москве С.Тер-Габриэляну запрашивал правительство ЗСФСР о возможности принять этих армян. В результате в 1924 году в Армянской ССР было размещено 3507 армян. На заседание Малого президиума ЦИК ЗСФСР 19 мая 1925 года было принято решение разместить группу армян на территории Нахчыванской ССР. Это были армяне, прибывшие из Стамбула (508 человек) и Греции (460 человек). Переселенцев на три года освобождали от всех налогов.

Таким образом, начиная с первой половины 1920-х годов, армянские националисты избрали новый способ расширения жизненного пространства армян. С этой целью они попытались разыграть т.н. беженскую карту. Добиваясь переселения на территорию Советской Армении живущих в разных странах армян, армянские политические деятели затем под предлогом нехватки земли надеялись заполучить их у Азербайджана, или же, в крайнем же случае, добиться размещения переселенцев за счет выживания со своих земель местного тюркского населения Советской Армении.

Одновременно, путем возвращения армянских беженцев - бывших подданных Османской империи и размещения их компактной массой в восточных областях Турецкой Республики, вновь надеялись реанимировать вопрос о создании армянской автономии. Однако последний вопрос был окончательно похоронен на Лозаннской конференции, которая признала Турцию в новых границах.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана