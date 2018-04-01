"Историческая призма": 1919-й. Крушение надежд армянских националистов

Парижская мирная конференция 1919 года не оправдала надежды Армении на создание государства "от моря до моря". Попытка добиться от мировых держав окончательного решения т.н. "армянского вопроса", в основе которого лежало максимальное удовлетворение территориальных притязаний к Османской Турции и соседям по Южному Кавказу, не увенчалась успехом.

Многочисленные визиты представителей мировых держав в южнокавказский регион с целью ознакомления с ситуацией на месте и сделанные на их основе выводы не проясняли до конца ситуацию. Вывод британских войск с Южного Кавказа в августе 1919 года вновь поставил на повестку вопрос о выборе страны, которой должен был быть передан мандат над регионом.

Вначале была выдвинута кандидатура Италии, которая, однако, отказалась от столь дорогостоящего проекта. Попытки США добиться единого мандата на Закавказье не поучили поддержки у союзников, которые опасались потерять окончательно контроль над регионом. Таким образом, Южный Кавказ вновь остался наедине с самим с собой.

Создавшийся вакуум стремилась заполнить советская Россия, Красная армия которой, разбив к началу 1920 года армию Антона Деникина, стремительно усиливала зону своего присутствия на Кавказе. В этой сложной ситуации признание 11 января 1920 года Высшим Советом стран Антанты де-факто независимости Азербайджана и Грузии, а 19 января - Армении не могло принести этим государствам ничего, кроме морального удовлетворения.

Острые пограничные конфликты, раздирающие их, делали очень хрупкими надежды на возможность в одиночку сохранить свою независимость перед реальной угрозой с севера. В Меморандумах своих правительств, представленных на Парижской конференции, в статьях, касающихся границ своих территорий, молодые республики, выдвигая максимальное удовлетворение своих притязаний на исторические и этнографические границы, исходили из существующего в дипломатии важного принципа - окончательное решение подразумевает усредненные требования сторон, таким образом, чем больше требования, тем лучше результат.

Именно исходя из данной логики, Армения с первых дней независимости пыталась расширить путем военной агрессии свои границы за счет Азербайджана и Грузии для того, чтобы потом сделать эти земли объектом торга и давления на переговорах с ними. Армения оставалась верной данному принципу и на конференции в Сан-Ремо (Италия), которая проходила с 19 по 26 апреля 1920 года, и должна была подготовить условия договора с Османской Турцией. В рамках данного проекта, который в конечном итоге получил полное отражение в Севрском договоре, должен был найти отражение и вопрос о границах "единой" Армении.

Одной из основных проблем, ставших объектом обсуждения на переговорах в Сан-Ремо, стал вопрос о будущих границах Армении, которая продолжала претендовать на территорию Азиатской Турции и добивалась выхода к морю. Рассматривались два варианта выхода Армении к морю: через Трапезунд и Батум. Батум, которым Грузия надеялась в будущем владеть единолично, все ещё находился под контролем англичан. Таким образом, Армения могла надеяться лишь на долгосрочную аренду данного черноморского порта. Что же касалось Трапезунда, то для получения выхода к черноморскому побережью через данный порт Армения вначале должна была получить Эрзурум.

Главной же проблемой, с которой столкнулись лидеры стран Антанты в ходе обсуждения данного вопроса, было несоответствие армянских территориальных притязаний к Турции реальной этногеографической картине, сложившейся в регионе. А именно, крайняя малочисленность армян по сравнению с мусульманским населением территорий, на которые претендовала Армения.

Так, например, объектом наиболее острых дискуссий стал вопрос о передаче Армении Эрзурума. Выступивший по этому поводу премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд-Джордж вынужден был констатировать тот факт, что в Эрзуруме турки-мусульмане всегда по численности превосходили армян. До Первой мировой войны в Эрзурумском вилайете насчитывалось около 360 тысяч турок и 160 тысяч армян. Оставление Эрзурума Турции означало закрытие Армении важного коридора для выхода к Черному морю. В то же время передача данной стратегической территории с преобладающим турко-мусульманским населением Армении создало бы сложности на пути заключения с турецким правительством мирного договора.

Участники конференции давали себе отчет в том, что правительство Мустафы Кемаля не смирится с данной потерей и будет с оружием в руках отстаивать Эрзурум. С другой стороны, ни одно из государств не собиралось посылать свои войска в Армению для оказания ей помощи в занятии территорий, на которые армяне претендовали.

Несмотря на заверения армянских представителей, на конференции в лице главы турецких армян Погоса Нубар паши и главы делегации армянского правительства Аветиса Агароняна о способности самим решить проблему с территориями в случае поставок оружия и боеприпасов ни одна из стран не решилась на это. Считалось, что Армения не сумеет захватить огромную территорию, в то время как с трудом может отстоять занимаемый ею кусочек земли. Тем более, что территория Анатолии, которой так грезили армяне, являлась центром турецкого национального движения.

Тогда встал вопрос о поиске для Армении страны-мандатария. Главным кандидатом на мандат были выдвинуты США. Идеалистический образ президента США Вудро Вильсона, притягательность его программы послевоенного устройства и особенно то обстоятельство, что США не вступили в войну с Турцией и находились в контакте не только с правительством Османской империи, но и с турецкими националистами во главе с Мустафой Кемалем, делали кандидатуру президента США наиболее подходящей для роли арбитра в территориальном разграничении Армении и Турции.

Был подготовлен проект будущего договора с османским правительством, в пятом разделе которого отмечалось, что Турция, Армения и другие высокие договаривающиеся стороны соглашаются передать на арбитраж США вопрос о границах между Турцией и Арменией в Эрзерумском, Трапезунтском, Ванском и Битлисском вилайетах и принять затем его решение, равно как и любые условия, которые он может предписать по вопросу о выходе к морю для Армении. Впредь до решения арбитра границы между Турцией и Арменией должны были остаться в их настоящем виде. Границы же Армении на севере и востоке, то есть между Арменией и Грузией и между Арменией и Азербайджаном должны были быть установлены одновременно с границами между Арменией и Турцией, если по этому вопросу не будет добровольного соглашения между тремя кавказскими государствами.

Однако в июне 1920 года Сенат США 52 голосами против 23 отклонил предложение Верховного совета Союзных держав принять мандат.

Интересную мысль относительно последующих шагов союзников по вопросу об Армении высказал английский премьер-министр Д. Ллойд-Джордж: "С того момента, как Америка отбросила всякую мысль о принятии мандата на Армению, я сильно сомневался в возможности создать и сохранить независимое армянское государство от моря до моря. Всякое решение, осуществление которого потребовало бы военных операций в самом сердце Малой Азии, означало серьезную и длительную утечку ресурсов союзников. На мой взгляд, не могло быть и речи о том, чтобы союзники ввязались в войну во внутренней Анатолии".

10 августа 1920 года страны Антанты заключили в Севре (Франция) с Османской Турцией мирный договор, в который были включены статьи, касающиеся вопроса передачи Армении Битлиса, Эрзурума, Вана, Трапезунда, а также решения путем двусторонних соглашений границ Армении с Азербайджаном и Грузией. Не получив помощи в живой силе от стран Антанты, правительство Армении решило самостоятельно провести границы, обещанные ей по договору. Однако в результате начавшегося в конце сентября 1920 года военного конфликта с национальным турецким правительством, под контролем которого находились обещанные армянам анатолийские провинции, Армения потерпела тяжелое поражение.

При этом Армения не сумела установить контроль не только над указанными в Севрском договоре территориями Турции, но и потеряла районы Карcской области, переданные под её управление англичанами в мае 1919 года. Лишь вмешательство большевистской России и советизация позволили Армении сохранить территории в границах, установленных Батумским договором 1918 года.

По 10 пункту Александропольского договора, заключенного 2 декабря 1920 года с правительством Мустафы Кемаля, бывшее дашнакское правительство отказывалось от условий Севрского договора. Согласно 2 пункту Карсского договора между Турцией и тремя советскими республиками Южного Кавказа от 13 октября 1921 года, новое коммунистическое правительство Армении также брало на себя обязательство признать новые границы Турции и не признавать никаких международных актов, не признанных национальным правительством Анкары.

Последнюю точку в истории Севрского договора положила Лозаннская конференция 1923 года. Лозаннский договор установил новые границы Турции, юридически оформив распад Османской империи и закрепив территорию Турции в её современных границах. Договор провозглашал мир между Турцией и державами Антанты. Турция сохранила за собой территории, отторгнутые от нее по Севрскому мирному договору 1920 года.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана