Хорватия обратилась к сторонам карабахского конфликта - ПОДРОБНОСТИ

Хорватия призывает стороны армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта воздержаться от любых действий, которые могут помешать мирному решению конфликта.

Об этом сказала заместитель премьер-министра Хорватии, министр иностранных и европейских дел, председатель комитета министров Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, отвечая в понедельник на вопрос депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ганиры Пашаевой на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге (Франция), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Армянская сторона разрушила на оккупированных территориях Азербайджана большое количество исторических и культурных памятников, которые принадлежали азербайджанцам. Наряду с Азербайджаном эти памятники также являются частью мировой культуры. У меня есть фотографии и материалы по всем разрушенным памятникам, я могу вам их представить. Как комитет министров, что вы можете сделать, чтобы новое руководство Армении не продолжало эти чудовищные преступления, которые совершал режим Саргсяна. Здесь необходима поддержка с вашей стороны. Какие шаги может комитет министров предпринять в этом отношении?", - спросила Пашаева.

"Я призываю обе стороны воздержаться от любых действий, которые могут помешать мирному решению", - ответила Бурич.