Визит Президент Ильхама Алиев в Париж ещё более усилил интерес лидеров мировой экономики к Азербайджану - МНЕНИЕ

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию, который начался 19 июля по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона- знаковое событие, которое несомненно еще больше сблизит двусторонние отношения между нашими странами.

Такое мнение высказал Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов.

По его словам, этот визит представляет для Азербайджана большую важность с точки зрения развития многосторонних отношений с одной из ведущих стран Европейского Союза.

"Франция - ведущее государство Евросоюза и наряду с Германией выполняет роль экономического локомотива и представляет большую значимость в этом Союзе. Азербайджан заинтересован в многостороннем сотрудничестве с Францией в самых различных сферах, в том числе - торгово-экономической, военно-технической, культурной и прочих областях, и этот интерес носит взаимный характер. В двусторонних отношениях играет культурная дипломатия, где ведущая роль принадлежит Фонду Гейдара Алиева во главе с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Реставрация исторических памятников Франции, включая Версаль, Кафедральный собор Страсбурга, церкви Нормандии, и помощь Лувру, а также регулярно проходящие во Франции Дни культуры Азербайджана и выставки французского искусства в Баку, являются показателем двустороннего интереса между нашими странами", - сказал политолог.

Далее он отметил, что визит руководителя азербайджанского государства во Францию был достаточно насыщен встречами, на которых состоялся обмен мнениями о французско-азербайджанских двусторонних отношениях, международных и региональных вопросах, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

"Президент Азербайджана провел в Париже множество встреч с политиками, с парламентариями, с представителями деловых кругов, несомненно очень важной была встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном. Нынешний глава французского государства - человек новой формации, это проявляется в государственной политике этой страны, проводимой на международной арене, чувствуются определенно новые нюансы и акценты по ряду важных вопросов региональной и мировой повестки", - отметил эксперт.

Далее Ф. Садыхов придал большую значимость встречам главы азербайджанского государства с руководителями транснациональных компаний мирового значения - капитанами экономики и военно-промышленного комплекса - в рамках которых были обсуждены важные аспекты двустороннего сотрудничества и достигнуты соответствующие договоренности.

По мнению азербайджанского эксперта, Сенат Франции, являющийся важным законодательным органом страны, - та самая структура, с которой Азербайджану необходимо тесно сотрудничать, и в этом направлении Президент Ильхам Алиев на высоком профессиональном уровне делает все возможное, чтобы национальные интересы нашей страны воспринимались намного в большей степени, чем интересы армянских лоббистов, которые имеют серьезное влияние в Европе.

Политолог отметил, что визит Президента Азербайджана в одну из ведущих европейских государств важен с точки зрения укрепления связей с Евросоюзом в целом, и в частности с Францией, которая играет существенную роль в этой авторитетной европейской структуре.

Матанат Насибова