МИД России о беседе Президента Азербайджана и премьера Армении в Душанбе

Состоявшийся в Душанбе разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном будет способствовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом экслюзивно сказали Trend во вторник в МИД России, передает Day.Az.

"Россия приветствует любые договоренности, направленные на достижение нагорно-карабахского урегулирования. Рассчитываем, что состоявшийся в Душанбе разговор будет способствовать реализации этой задачи", - сказали в министерстве.

Как отметили в МИД России, со своей стороны как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ Россия готова оказать Азербайджану и Армении необходимое посредническое содействие.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Также стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

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