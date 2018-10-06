Провокационные заявления Затулина только поспособствуют сплочению народов Азербайджана

Самое интересное - это то, что Затулин занимает пост первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Это нонсенс, потому что его высказывания в Думе, его деятельность ничего общего не имеют с интеграцией и налаживанием отношений России со странами СНГ. Более того, все это входит в противоречие с российской дипломатией на постсоветском пространстве.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя провокационные антиазербайджанские высказывания, прозвучавшие в недавнем интервью депутата Госдумы Константина Затулина одному из российских изданий.

По мнению Велизаде, учитывая все это, Госдуме уже пора задуматься над соответствием Затулина занимаемой должности. Более того, заявления зампреда комитета явно не способствуют выстраиванию дружеских отношений между Азербайджаном и Россией, отметил политолог.

"Это совершенно очевидно. Похоже, он вообще не в курсе визитов президентов наших стран, проводимых ими переговоров, вообще характера отношений между нашими странами. Думаю, ему следовало бы, прежде чем делать заявления, обратиться к источникам, почитать газеты. Хотя бы для того, чтобы эти заявления выглядели более-менее компетентными. А пока они абсолютно не компетентны. Затулин фактически занимается профанацией в вопросах, касающихся российско-азербайджанских отношений. Лучше бы ему комментировать то, в чем он разбирается. Должен же он, в конце концов, хоть в чем-то разбираться", - сыронизировал азербайджанский политолог.

Что же касается "развала Азербайджана", то, по мнению Ильгара Велизаде, Затулину следует напомнить, что во время первой карабахской войны армянским оккупантам противостояли не только азербайджанцы, но и представители других наций и народностей, проживающих в нашей стране. Война в Карабахе показала сплоченность народов Азербайджана. И тогда, и сейчас в рядах национальной армии служат представители всех народов Азербайджана, они выполняют свой гражданский долг, защищают рубежи своей родины.

"С тех пор ничего кардинально не изменилось, а если и изменилось, то только в лучшую сторону. Потому что в основе государственной политики Азербайджана лежат принципы мультикультурализма, толерантности, о чем Затулин также, видимо, не в курсе, если считает ситуацию в Азербайджане "нестабильной" и предрекает ему "развал". Если действительно дойдет до войны, как единственном пути освобождения оккупированных земель, вне всякого сомнения, в этом процессе примут участие представители всех народов Азербайджана, как это было в начале 90-х", - подчеркнул наш собеседник, заметив, что не один Затулин лелеет надежды развалить Азербайджан и создать здесь очаги национальной напряженности, но все усилия напрасны.

Политолог напомнил, что в Азербайджане очень высоко ценят и чтят память о героях карабахской войны других национальностей - русских, евреях, лезгинах, талышах. Многим из них установлены памятники, их именами названы улицы и школы.

"Это говорит о том, что в Азербайджане не делается различий межу нациями и всячески подчеркивается единство во имя общих целей. Так что, к большому огорчению Затулина, его слова будут способствовать только еще большему сплочению наших народов", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева