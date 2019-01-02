Армянская диаспора закатила истерику Пашиняну - ПОДРОБНОСТИ

В Ереване сегодня что ни день, то забастовка. Перед праздниками бастовали грузоперевозчики, еще раньше сотрудники министерства культуры. А до них протест против закрытия министерства диаспоры выражали акцией чиновники этого ведомства.

Последняя акция особенно примечательна, потому что к ней подключились и представители диаспоры с Ближнего Востока, в частности, Ирака и Сирии. Соплеменники возмущены таким вольным обращением властей со столь важной структурой, занимающейся вопросами диаспоры, то есть образования, являющегося "надеждой и опорой" самой Армении.

В целом, в рамках процесса оптимизации правительственного аппарата в Армении будут закрыты пять министерств. Но, по мнению экспертов, особенно бросается в глаза судьба министерства диаспоры. Не потому, что оно так важно для Армении, а потому что его закрытие говорит об отношении новых властей к диаспоре.

По мнению азербайджанского политолога Ильгара Велизаде, закрытие министерства диаспоры - это процесс, сопряженный со сменой власти. Хотя это выглядит довольно странно, считает наш собеседник. Помнится, сам Никол Пашинян в свое время требовал усиления работы с диаспорой и предлагал создать двухпалатный парламент, где одна палата будет состоять из представителей диаспоры.

"Армения - айсберг. Видимая часть его - это жители собственно Армении, а невидимая - диаспора. В мире около 10 миллионов армян, из них 2,5 миллиона живут в Армении, а оставшаяся значительная часть группируется в диаспоре. Диаспора традиционно имела сильное политическое влияние на ситуацию в Армении", - сказал политолог.

Велизаде отметил, что в значительной мере именно поддержка диаспоры привела к смене власти и приходу Пашиняна, однако теперь она ему больше не нужна, и новый премьер пытается отдалиться от тех групп и людей, которые его к власти привели и будут требовать от него преференций.

Что же касается самого министерства, то оно, по мнению азербайджанского политолога, играло ритуальную роль, а не политическую.

Коснувшись объявленной Николом Пашиняном "масштабной репатриации", Ильгар Велизаде назвал эти планы смешными. Армения, по его словам, не Израиль, куда стремятся люди. Эмиссары из Еревана гастролировали по всему миру, но ничего не добились. Отмечены лишь единичные случаи возвращения в Армению, но это были люди, которым не удалось обустроиться на новом месте, или те, кто имел проблемы с законом.

"В целом происходящее говорит о том, что власти сегодня пытаются определить новые акценты и нивелировать влияние из-за рубежа. Пашинян боится стать марионеткой в руках влиятельных сил, от которых он негласно зависит. Те люди, что привели его к власти и влияют на ситуацию в диаспоре, постараются сделать министерство влиятельным инструментом во власти и проталкивать людей, которые могли бы контролировать ситуацию", - считает Ильгар Велизаде.

Между тем, в "спюрке" решение Пашиняна было воспринято с негодованием. По мнению представителей диаспоры, опрошенных СМИ, Пашинян, прежде чем ликвидировать министерство, должен был посоветоваться с общинами за рубежом. Напомнили ему и про забытую ныне идею двухпалатного парламента, а также обвинили в "отрицании наличия всеобщего армянства, армянства - как одного народа".

Интересно, что плохие отношения с диаспорой были и у гуру Пашиняна - Левона Тер-Петросяна, хотя он сам был ее представителем. По-видимому, придя к власти благодаря диаспоре, первый президент постарался дистанцироваться от нее, чтобы обрести самостоятельность. Эти попытки завершились его свержением "карабахским кланом" с участием все той же диаспоры. В благодарность пришедший к власти Роберт Кочарян инициировал создание министерства диаспоры и активно поощрял вмешательство "спюрка" в дела Армении.

Пашинян тоже понимает, чем рискует, но у него в руках народные массы и он рассчитывает, по всей видимости, отбиться от диаспоры этим оружием.

Армянская диаспора - это многоглавая гидра, не дающая покоя народу Армении уже сотню лет. Если бы не ее вмешательство и не ее деньги, вкладываемые в националистическую пропаганду, вероятно, не случился бы и кровопролитный карабахский конфликт, не было бы той ненависти в армянском обществе к соседним народам, которая пестовалась и поощрялась десятилетиями.

И если Николу Пашиняну действительно удастся очиститься от этого и отделить интересы Армении от интересов армянства, то можно будет сказать, что для его страны еще не все потеряно.

Зульфугар Ибрагимов