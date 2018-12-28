Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в традиционном празднестве для детей - ФОТО

28 декабря Фонд Гейдара Алиева накануне праздников - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - организовал во Дворце "Бута" традиционное празднество для детей.

В проводимом ежегодно по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой праздничном торжестве участвуют воспитанники детских домов, учащиеся школ-интернатов, дети и подростки, нуждающиеся в особой заботе, а также дети из семей шехидов.

В праздничном веселье для детей приняли участие Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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