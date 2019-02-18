Посол: Если переговоры по Нагорному Карабаху не дадут результата, Азербайджан применит силу - ФОТО

Если переговоры по Нагорному Карабаху не дадут результата, Азербайджан для восстановления своей территориальной целостности применит силу.

Об этом, как передает Day.Az, в интервью общественному радио Украины (Українське радіо) сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине.

Главной темой интервью стала захватническая политика Армении в отношении Азербайджана.

Посол сказал, что армяне начали предъявлять территориальные претензии к Азербайджану, опираясь на такую больную идеологию, как "Великая Армения". В результате 20 процентов территориии Азербайджана все еще оккупировано Арменией.

Посол напомнил, что Армения в разные периоды истории проводила захватническую политику в отношении Азербайджана, и отметил, что терроризм, оккупация стали государственной политикой Армении.

В своем ответе на вопрос украинского журналиста относительно позиции нового премьер-министра Армении Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха Худиев отметил, что Пашинян все еще не предпринимает решительных шагов по справедливому урегулированию конфликта.

"Мы не видим конструктивных шагов руководства Армении по решению конфликта, они лишь дают "сухие" заявления. Когда дело доходит до конкретных переговоров, они демонстрируют неконструктивную позицию", - отметил посол.

Посол также сказал, что, несмотря на то, что Азербайджана является сторонником мирного урегулирования конфликта, не исключено военное вмешательство в случае, если процесс будет и дальше так продолжаться.

"Азербайджан параллельно выделяет большую часть средств государственного бюджета на усиление национальной армии. Так как, если переговоры не дадут результата, Азербайджан для восстановления своей территориальной целостности применит силу", - добавил Худиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.