В свете последнего обмена "артударами" между азербайджанской и армянской сторонами по поводу сторон в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и изменении формата переговоров (с азербайджанской стороны удар армагитпропа блестяще сдерживала и ответными аргументами нокаутировала противоположную сторону глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева) хотелось бы дополнить аргументацию ссылкой на документ, с которого, собственно и начала свою историю Минская группа ОБСЕ (тогда еще СБСЕ) по Нагорному Карабаху: https://www.osce.org/mc/29121?download=true

Конкретно в этом документе хочется обратить внимание на следующие два пункта, которые цитируем по оригиналу:

"8. The Ministers expressed their firm conviction that a conference on Nagorno-Karabakh under the auspices of the CSCE would provide an ongoing forum for negotiations towards a peaceful settlement of the crisis on the basis of the principles, commitments and provisions of the CSCE. The Ministers therefore requested the Chairman-in-Office of the CSCE Council of Ministers to convene such a conference as soon as possible. (8. Министры выразили свою твердую убежденность в том, что Конференция по Нагорному Карабаху под эгидой

СБСЕ обеспечит постоянно действующий форум для переговоров с целью мирного урегулирования кризиса на основе принципов, обязательств и положений СБСЕ. В этой связи министры просили действующего Председателя Совета министров СБСЕ созвать такую конференцию как можно скорее.)

9. The Ministers furthermore agreed that this Conference, which will take place in Minsk, will have as participants Armenia, Azerbaijan, Belarus, Czech and Slovak Federal Republic, France, Germany, Italy, Russian Federation, Sweden, Turkey and United States of America. Elected and other (! - выделено АЗЕРТАДЖ) representatives of Nagorno-Karabakh will be invited to the Conference as interestеd parties by the Chairman of the Conference after consultation with the States participating at the Conference." (9. Министры, кроме того, согласились, что участниками этой Конференции, которая состоится в Минске, будет Армения, Азербайджан, Беларусь, Чешская и Словацкая Федеративная Республика, Франция, Германия, Италия, Российская Федерация, Швеция, Турция, и Соединенные Штаты Америки. Избранные и другие представители Нагорного Карабаха будут приглашены на Конференцию ее Председателем в качестве заинтересованных сторон после консультаций с участвующими в Конференции государствами. Действующий Председатель Совета СБСЕ назначит Председателя Конференции по Нагорному Карабаху под эгидой СБСЕ).

Тут очень важно обратить внимание на две детали, которые разоблачают армагитпроповский миф о том, что якобы "трехсторонний формат" когда-то "существовал" и его теперь надо всего лишь "восстановить".

Из текста документа видно, что ОБСЕ черным по белому обозначила представителей Нагорного Карабаха не иначе, как заинтересованных сторон, а вовсе не как "основную" или "равнозначную" сторону.

Сегодня где-то в интернете я читал "анализ" некоего армянского "эксперта", в котором он говорил, что, дескать, ни в одном из документов ОБСЕ азербайджанская община своим именем не названа. Хорошо, допустим. Но ведь если идти этим путем, то ни в одном из документов ОБСЕ невозможно встретить фразу "армянская община Нагорного-Карабаха" или вообще этническую характеристику термина "Нагорный Карабах". Даже в Будапештской декларации 1994 года, которую так любят приводить в пример в Армении, нет фразы "армянская община Нагорного-Карабаха" (или, уж тем более, "Нагорный Карабах как сторона конфликта").

Но тут важно даже не это, а другое. Допустим, в Хельсинкском документе армяне могут "протащить" своих арцахцев под "еlected representatives of Nagorno-Karabakh". Хорошо, а кто такие, тогда, "other representatives of Nagorno-Karabakh"? Там ведь говорится именно так: "Elected AND OTHER representatives of Nagorno-Karabakh".

Вот я и спрашиваю своих армянских оппонентов: если "elected" - это армяне, то кто такие "other"??? Опять армяне????

И еще один очень важный момент, на который, практически, никто не обратил внимания. Если предположить, что под "еlected and other representatives of Nagorno-Karabakh" подразумеваются "только армяне", а азербайджанская община априори не рассматривается, то, в таком случае, почему следующие за этой фразой слова "заинтересованнЫЕ сторонЫ" (interested partIES) написаны ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ? Ну вот простой вопрос армянской стороне: если под представителями Нагорного Карабаха рассматриваются только армяне, то сколько армянских заинтересованных сторон (во множественном числе) может быть из одного крохотного Нагорного Карабаха?

Совершенно очевидно, даже без специального расжевывания, что под заинтересованными сторонами подразумеваются ДВЕ общины, а не одна только армянская.

Доводы армянской стороны были бы более или менее приемлемы, если бы в документе говорилось так: "Elected (без всяких "and other") representatives of Nagorno-Karabakh will be invited to the Conference as АN interestеd partY (в единственном числе)". Однако ж, слово "and other" и множественное число в словосочетании "interested parties" не оставляют армянским претензиям никакого шанса.

И тот факт, что в последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ уже открытым текстом говорится о недопустимости изменения существующего формата переговоров, свидетельствует о том, что уже самих сопредседателей достало нытье Еревана о привлечении за стол переговоров этих бако-саакянов-и-давидов-бабаянов. Да и говорили они, в общем-то, о недопустимости не "восстановления прежнего формата" без согласия одной из сторон, а "изменения существующего".

Это каким же истуканом надо быть, чтобы даже после открытого текста (а в дипломатии на открытый язык переходят, когда имеют дело именно с конченным истуканом, не понимающим тонких дипломатических намёков) продолжать ныть про арцах как "сторону конфликта"!