В грузинском обществе все более усиливаются опасения в связи с планами армянских националистов на Тбилиси.

Армянские политические круги, в том числе в России, все большее внимание уделяют стремительно развивающейся и становящейся "региональным экономическим и технологическим перекрестком" Грузии. И особенно Тбилиси, который, как известно, армянские националисты иначе как "армянским городом" не называют.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание gradator.ru со ссылкой на Kavkazplus.

Стремительное развитие современных технологий не оставило в стороне и Южный Кавказ.

Ведущие мировые ИТ-компании присматриваются к Тбилиси, как к месту для размещения своих региональных подразделений. Все это не дает покоя армянским националистам. Они начинают понимать, что их превращенная в моноэтнический тупик Республика Армения из-за агрессивной политики в отношении соседей безнадежно отстала от современного мирового прогресса.

Поэтому, в качестве "альтернативного центра" для мирового армянства всерьез рассматривается именно Тбилиси. Армян воодушевляет наличие огромной армянской и самое главное криптоармянской общины в городе и стране. С ее помощью они надеются "подмять под себя" грузинское государство.

На первом этапе есть цель сделать Тбилиси своей "сетевой столицей".

Не случайно недавно в Тбилиси, в Доме Туманяна, состоялся видеомост с авторами проекта "Армения - 2041 или как небольшому народу стать глобальной сетевой нацией" Рубеном Варданяном и Нунэ Алекян. А президент Союза армян Тбилиси Михаил Татевосов опубликовал по этому поводу заметку под громким заголовком "ТБИЛИСЦЫ ГОЛОСУЮТ ЗА БУДУЩЕЕ АРМЕНИИ".

Естественно, здесь под "тбилисцами" подразумеваются исключительно проживающие в городе представители "древнего многострадального народа", которые, похоже, уже видят свой город (Тбилиси) частью "великой Армении". Пусть даже "сетевой".

Приводим отрывки из этого текста:

"Содержание аналитического труда и предлагаемые модели совершенствования экономики исторической родины подвигли членов общественной организации "Союз армян Тбилиси" к созданию аналитической группы из молодых специалистов - юристов и финансистов с целью комментирования труда и выработки конкретных проектов. По мнению "тбилисцев", Грузия занимает эксклюзивное место во всех проектах по выводу экономики Армении на принципиально новый качественный уровень, что должно учитываться во всех внешнеполитических и экономических программах новых властей.

Несмотря на то, что проект на протяжении полугода находится в свободном доступе, как в электронном виде, так и печатной форме и организована рассылка в различные армянские общины мира, информация о нем стала откровением для пресс-секретаря премьер-министра Армении Владимира Карапетяна, встреча с которым прошла накануне видеомоста в том же Доме Туманяна. Приятным сюрпризом для Карапетяна стала и информация о том, что "тбилисцы" приняли решение стать проводниками идеи обновления Армении на базе образованной на постоянной основе группы единомышленников. Проект и комментарии к нему были переданы пресс-секретарю с просьбой сообщить личное мнение и дать оценку прочитанному.

В видеодиалоге с авторами проекта приняли участие представители тбилисской армянской интеллигенции, бизнес-сообщества и гости из регионов, те, кто досконально ознакомился с аналитическим трудом и у кого сложилось личное мнение о путях развития Армении. Члены дискуссии выразили свою единодушную поддержку инициативе авторов проекта и свою готовность принять самое активное участие в разработке конкретных проектов по его поддержке, в том числе созданию совместных с Грузией предприятий. Из трех предлагаемых моделей развития страны: периферии метрополии, страны-капсулы и страны-хаба, предпочтение было отдано последней, но с учетом особенностей нынешней ситуации, менталитета и географии.

Общее мнение участников дискуссии - Армения, несмотря на стагнацию экономики, располагает всеми ресурсами, чтобы стать глобальным центром информационных технологий. Залог к этому, в том числе, в создании по инициативе и при финансовой поддержке Рубена Варданяна (миллиардер, сделавший фантастическое состояние в России) центров креативных технологий "ТUMO" в Ереване, а недавно и в Париже. В этой связи участники видеомоста обратились с предложением к авторам проекта рассмотреть возможность создания такого центра в Тбилиси на базе родового дома Александра Манташева, на протяжении ряда лет взывающего о помощи и спасении. В Грузии функционирует свыше 100 армянских государственных школ, выпускники которых могли бы встать в ряды тех, кому жить и работать в обновленной Армении."

Учитывая непомерные претензии армянских националистов на все грузинское (земли, церкви, культурное наследие), очень двусмысленно звучит фраза относительно свыше 100 армянских государственных школ в Грузии, выпускники которых собираются "жить и работать в обновленной Армении".

Особого стремления этнических армян переехать из Грузии в Армению в последнее время не наблюдается. Получается, что эти армянские будущие выпускники грузинских школ и их родители мыслят себе Грузию как часть "обновленной Армении"? Пусть первоначально даже "сетевой".