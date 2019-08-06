Никол Пашинян решил идти в вопросе сохранения своей власти ва-банк.

"Приветствую гордых армян мира и хочу произнести тот лозунг, от которого в 1988 году гремела эта площадь Возрождения: "Миацум"", - заявил Пашинян, выступая на митинге в оккупированном Ханкенди.

Поясним для наших читателей, что "миацум" переводится с армянского как "воссоединение". С этого лозунга начинался карабахский конфликт в 1988 году, и именно присоединение азербайджанских территорий к Армении было первоначальной и основной целью армянских националистов. Когда выяснилось, что тема присоединения чужих территорий не пользуется популярностью в мире, в Ереване вывели на первый план "независимость" оккупированного Карабаха, пытаясь играть на чувствах, так сказать, западной демократии.

"Миацум" был отложен в долгий ящик, до поры до времени. Карабахский клан не решился его достать, понимая, чем это грозит Армении. Возвращая тему "воссоединения", Армения фактически признавалась бы в оккупации, а именно эти обвинения армянская сторона пыталась снять с себя все годы конфликта. Правда, безуспешно, потому что как агрессор она фигурирует в многочисленных международных резолюциях, участвует в мирных переговорах и таковой воспринимается миром по умолчанию.

"Речь Пашиняна в Карабахе это фактически программная речь армянской власти, в частности касательно карабахского урегулирования. Позиция Еревана выглядит так - Нагорный Карабах является частью Армении, армянская власть признает факт оккупации НК и свои цели до 2050 года определяет в соответствии с этим тезисом", - сказал Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Велизаде считает, что произнесенная в Ханкенди речь, в целом, была не случайной. В начале сентября в оккупированном Карабахе намечаются так называемые выборы "в местные органы власти". Пашинян рассчитывает провести на места в Карабахе своих людей. У премьера Армении сегодня очень слабые позиции, а тут экс-президент Роберт Кочарян объявил на осень большую перегруппировку сил и консолидацию политической оппозиции для организованного противостояния нынешней власти.

Последний факт очень пугает Пашиняна, поскольку корни карабахского клана уходят в оккупированный Карабах. И потому он пытается эту ситуацию изменить, лишив карабахский клан его подпитки. А через год в Карабахе намечаются незаконные "президентские выборы", на которых Пашинян планирует обеспечить победу своему человеку", - отметил наш собеседник.

По словам политолога, сегодня Ереван разрушает ту линию, которую армянское руководство пыталось проводить с самого начала конфликта, уверяя, что Армения не является стороной конфликта, а лишь поддерживает права "карабахского народа". В данном случае высказывания Пашиняна четко говорят о том, что Армения берет ответственность за факт оккупации на себя и является стороной конфликта. Поскольку Нагорный Карабах объявлен частью Армении, именно она теперь открыто выступает в роли страны, которая почти что официально претендует на азербайджанские территории. А это прямое признание факта агрессии, на что должно отреагировать международное сообщество, считает азербайджанский политолог.

"В соответствии с международной практикой, к стране-агрессору должны быть применены соответствующие меры. Как это было, например, в отношении Ирака. После откровений Пашиняна, Азербайджан вправе потребовать применения к Армении международных санкций, поскольку она оккупирует наши территории. Кроме того, Азербайджан вправе предъявить материальные иски за использование Арменией наших земель в собственных целях. Пашинян фактически дает основания Азербайджану ужесточить свою позицию в переговорном процессе и поставить перед Минской группой вопрос целесообразности переговоров вообще.

Сопредседатели должны сделать выводы из этого заявления Пашиняна. До сих пор все делали вид, что Армения не имеет никакого отношения к оккупации. В поддержку такой позиции приводились аргументы, а сегодня сам Пашинян их отмел и открыл все карты. Какую дурочку будут валять международные наблюдатели, поддерживавшие Ереван, на этот раз, увидим. Пашинян практически лишил их всех аргументов.

После признания Пашиняном факта оккупации Арменией азербайджанских территорий, мы вправе ожидать членораздельной позиции стран-сопредов МГ ОБСЕ. Дальнейшее замалчивание ситуации отразится очень негативно на ситуации на линии фронта, на военно-политической обстановке в зоне конфликта. И если сопредседатели будут и дальше бездеятельно наблюдать за ситуацией, то вся ответственность за ухудшение ситуации может лечь и на них. В конце концов, у Минской группы ОБСЕ есть свои принципы, которые она должна четко зафиксировать", - сказал Ильгар Велизаде.

Зульфугар Ибрагимов