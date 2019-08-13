Помнится, была на российском ТВ передача под названием "Большая стирка". На передаче на белый свет и на обозрение публики вытаскивалось грязное белье, которое перестирывалось прямо в эфире.

Такая же большая стирка ожидает премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Впрочем, она уже началась в СМИ и соцсетях и заставила армянскую общественность ужаснуться, потому что, пардон, грязного белья у всенародного премьера оказалось много. И количество компромата - не без содействия его команды - растет с каждым днем. Никол не выполнил ни одного данного им обещания и в конец разочаровал еще недавно впадавших в экстаз при виде его портрета соотечественников.

Недавнее выступление Пашиняна в оккупированном Карабахе перемывается пока с осторожностью. Патриоты и националисты пока еще не могут понять, к чему были сделаны скандальные заявления вроде "Карабах - это Армения, и точка". И, на всякий случай стараются быть осторожными в суждениях, чтобы не попасть впросак. Шум поднимется тогда, когда до общества наконец дойдет смысл сказанного.

Но Карабах - это как бы верхняя одежда, которой армянские власти уже не одно десятилетие пытаются прикрывать более близкие к телу граждан Армении безобразия.

На днях в Армении радостно отметили праздник обливания водой - Вардевар. Обычно отмечается он на подъеме настроения, а в этом году прошел в условиях всеобщей депрессии и завершился скандалом, возникшим благодаря близкой соратнице Пашиняна, депутату Рипсиме Григорян.

Вероятно, увидев плохой сон, депутат предложила в праздничный день взять и постирать ковры во дворе парламента и на прилегающей части проспекта Баграмяна. Отметим, что это один из центральных и важных проспектов Еревана.

Армяне, конечно, были очень удивлены такой странной инициативой. Когда стало известно о безумной идее, пошли обсуждения и замечания в СМИ, но парламент инициативу поддержал. И вот 28 июля проспект был перекрыт и, как пишут армянские СМИ, превращен в одну большую мойку. Правда, сама госпожа Григорян в мытье ковров участия не приняла, покрутилась пару минут и исчезла. Возможно, прими она участие в этой странной акции, ее имя сегодня не так активно слонялось бы в медиа.

Как пытались разъяснять проправительственные органы массовой информации, мероприятие преследовало пропагандистскую цель и должно было быть посвящено "армянским коврам". Любопытный подход к вопросу фальсификации искусства ковроткачества региона, не правда ли?

И все бы ничего, если бы на мойку не было потрачено пять миллионов. Сумму огласили газете "168 жам" в парламенте.

На что была потрачена столь внушительная сумма? - задается вопросом "Голос Армении". Пользователи соцсетей, теряясь в догадках, выдвигают различные версии: оплата труда "мойщиц", покупка стиральных порошков, швабр, перчаток и пр., плата за израсходованную воду, причем авансом, и даже приобретение грязных ковров... Некоторые, учитывая неуемный премиальный зуд большинства госструктур, предложили интересную версию о том, что часть этой суммы была направлена на вознаграждение "гиганта мысли" - Рипсиме Григорян. Ну, а другие открыто называют все это ландроматом - отмыванием денег. Ибо действительно сложно понять, на что можно потратить почти 5 млн. драмов с учетом незатейливости и незатратности данной инициативы, пишет "ГА".

Кстати, об отмывании денег. В этом деле команда Никола Пашиняна оказалась ничуть не менее активна, чем предыдущие критикуемые им режимы. Разбазаривание бюджета идет не менее быстрыми темпами. И, что интересно, уходят народные средства на туристические поездки членов новой правящей команды и прочие развлечения. Точнее, официально, эти поездки называются визитами, но по факту являются лишь торопливой и массовой тратой денег со стороны представителей не очень обеспеченных слоев населения, неожиданно получивших доступ к госбюджету.

По информации "Грапарак", в прошлом месяце делегация их пяти депутатов во главе со спикером Араратом Мирзояном побывала в США. Пробыла она там целых 12 дней, никакой важной работы с точки зрения интересов армянского государства, не проведя. Состоялась пара встреч, причем, последняя - за пять дней до возвращения в Армению. Что же делали народные избранники в Штатах все остальное время и зачем ездили туда вообще? Ответа на этот вопрос нет по сей день.

Армянские СМИ обращают внимание на любопытную деталь. Незадолго до апрельского переворота в США съездили представители прежнего режима. Визит был раскритикован оппозиционной в то время "Айкакан жаманак", которая возмущалась, что на питание и проживание депутатов в течение семи дней было потрачено шесть миллионов драмов. Но ту же "АЖ" почему-то совершенно не возмущает тот факт, что на бессмысленное мытье ковров в Вардевар направлено всего на миллион меньше.

Как видим, тут стирать не перестирать.

А вы говорите - Карабах...

Зульфугар Ибрагимов