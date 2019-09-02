Несколько дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в МИД перед сотрудниками ведомства и армянскими послами в зарубежных странах.

В своей речи премьер попытался определить и обосновать основные задачи армянской дипломатии. Прозвучало немало сомнительных тезисов, свидетельствующих о непонимании Пашиняном вопроса.

В целом, выступление представляло собой свод указаний дипломатам о том, как продвигать и пропагандировать Армению на мировой арене, чтобы в конечном итоге получить симпатии в вопросе Карабаха и заставить мир не применять международное право к факту оккупации территорий Азербайджана.

Как же Никол Пашинян предлагает своим дипломатам покорять мир?

В первую очередь, фактором якобы уникальности армянской демократии. После апрельского переворота прошлого года агитпроп безуспешно пытается превратить понятие демократии в главное оружие против Азербайджана, жонглируя им перед носом международных организаций и мировых держав.

"Демократия должна стать визитной карточкой номер один внешней политики Республики Армения, и наша задача - показать миру, что демократия в Армении необратима", - заявил на встрече с послами Пашинян.

Однако премьер вручил в руки армянским дипломатам оружие, которое не стреляет. Оно уже неоднократно давало осечку в руках того же Пашиняна, так и не дождавшегося мирового триумфа в качестве автора "бархатной революции" и любимца толпы. Имидж Еревана в мире, несмотря на срежиссированную из вне бескровную смену власти, ничуть не поднялся, а разговоры о победе демократии только развлекают.

Все дело в том, что Никол опоздал. Демократия в том виде, в каком ее принято понимать на Западе, выходит из моды. После миграционного кризиса и охвативших Европу беспорядков, там начали понимать, что делают что-то не то. Не случайно на встрече с бизнесменами президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что капитализм и демократия деградировали. Париж в достаточной мере прочувствовал на себе это в связи с разрушительными акциями "желтых жилетов". Подобные проблемы переживают и другие европейские страны, где о демократии стараются в последнее время говорить все тише.

В этих условиях Армения с ее "визитной карточкой номер один" вряд ли будет иметь успех.

Примечательно отреагировал на тему демократии и президент США Дональд Трамп. Пару месяцев назад, накануне его визита в Варшаву, группа польских экс-дипломатов обратилась к нему с письмом, в котором призвала Трампа оказывать давление на Польшу в связи с тем, что "польская демократия находится под угрозой".

Трамп это слезное обращение проигнорировал, а на встрече с польским коллегой заявил: "Мне плевать на состояние демократии в Польше. Я знаю поляков, знаю польских лидеров, у Польши все хорошо".

О том, как относятся к спекуляциям на тему демократии в Москве, вообще говорить не стоит. Там эта тема по объективным причинам никогда не была в моде. Она так же всегда активно использовалась западным миром против России.

Трудно представить, как Пашинян собирается разбить позицию Азербайджана в карабахском урегулировании оружием "армянской демократии", если страны-сопредседатели уже так или иначе определились с этим понятием.

Не поможет ему это оружие не только в карабахском, но и во всех прочих вопросах. Армения не является сколько-нибудь заметной фигурой на международной арене: ни апрельский переворот, ни форум франкофонии не сделали ее более видимой Западу. Она так и остается невидимкой.

Но у изобретательного премьера Армении есть нестандартный рецепт и на этот случай.

"Следующим принципом, который должен помочь повысить субъектность Армении, является панарменизм", - заявил послам Пашинян.

Премьер потребовал от дипломатов выступать не от имени крошечного государства, а от лица всего армянства, чтобы производить лучшее впечатление на потенциальных партнеров. Иметь дело с нищей проблемной Арменией это одно, а с денежной и влиятельной диаспорой - совсем другое. Но это, по сути, является обманом мирового сообщества, откровенным дилетантством и дешевым популизмом.

Если следовать логике Пашиняна, выходит, что, агитируя за ту или иную крупную сделку с Арменией, армянские дипломаты будут делать это под гарантии всего армянства? А глава МИД Зограб Мнацаканян на встречах по Карабаху будет выступать не как министр конкретной страны, а как представитель всея армянства?..

Забавно. Вот только на таких условиях никто вести диалог с Арменией не будет. Сама же она, прячась в "жировых складках" богатой диаспоры, рискует окончательно превратиться в призрака. Уже сегодня она практически невидима, и вряд ли пальто и шляпа в виде "армянской демократии" и "панармянизма" вернут ей лицо.

Зульфугар Ибрагимов