О пристрастии премьер-министра Армении Никола Пашиняна к управлению страной через соцсети известно давно. В первые месяцы своего правления даже указы и распоряжения он отдавал в соцсетях, а пресс-служба правительства черпала информацию оттуда.

Со временем виртуально управлять страной Пашиняну становится все труднее, так как с падением рейтинга и популярности среди народа сокращается и армия фанатов в соцсетях, которые поддерживали его имидж какое-то время. Тут на помощь приходит фейковая группа поддержки.

"В последнее время растет число комментариев фейковых пользователей Facebook о том или ином политическом событии.

В целом, наличие фейка и раньше было "модно", а в настоящее время это превратилось в массовое явление.

Как сообщил пожелавший остаться анонимным источник газеты "Паст", этот вопрос довольно актуален особенно в кругу действующих властей, чьи представители, помимо общей команды, имеют целую "гвардию" отдельных фейков, чтобы ставить "лайки", делать репосты, комментировать свои записи, а также "атаковать" негативные материалы.

По сведениям источника, некоторые структуры в своем аппарате держат отдельные штатные должности, такие, как "помощники", которые в основном несут ответственность за обеспечение "соцсетевой" жизни шефа, координацию работы фейковой команды и при необходимости осуществление соответствующих "вмешательств"", - пишет газета.

Султан Керим