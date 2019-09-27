Кабинет министров представит Президенту Азербайджана "Проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2020 год и показатели сводного бюджета на последующие три года" и "Концепцию и прогнозные показатели экономического и социального развития Азербайджана на 2020 год и последующие три года", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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