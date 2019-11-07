23 декабря 2019 года в Азербайджане пройдут муниципальные выборы. Для участия в предстоящих выборах в центральные избирательные комиссии обратились 28 410 человек. Выборы состоятся на 15156 мест в 1606 муниципальных советах на территории 118 избирательных округов.

14 846 кандидатов обратились в индивидуальном порядке,13 524 человек выдвинуты со стороны политических партий и 40 кандидатов обратились от инициативных групп.

12 партий - партии Гражданской солидарности, "Ени Азербайджан", Демократических реформ Азербайджана, Великого Созидания, Гражданского единства, Единого народного фронта, Национального Возрождения, Демократического просвещения Азербайджана, Социал-демократической Азербайджана, "Умид", "Ана Ветен" и "Вахдат - приняли решение об участии в выборах.

По итогам голосования будет избран новый состав муниципалитетов. Около 16 тысяч людей будут представлены в органах местного самоуправления и, непосредственно участвовать в региональном управлении.

Любые выборы являются испытанием для каждой партии. Муниципальные выборы в этом смысле не исключение. Это такой шанс, который позволяет проверить возможности партии сплотиться, консолидировать свои ресурсы, а также позволяет изучать оценку со стороны населения программы партии и ее деятельности.

Муниципальный (он же местный) уровень власти - третий уровень власти в Азербайджане, после центрального и регионального. Местное самоуправление утверждено в стране через Конституцию и Европейскую хартию местного самоуправления.

От участия в муниципальных выборах в любом случае будет польза для потускневшей, ослабленной, раздробленной и погрязшей в нескончаемых спорах и противостояниях с себе подобными азербайджанской оппозиции.

Через муниципальных депутатов у оппозиции появится связь с жителями. Самое простое - горемычные лидеры местной оппозиции смогут апеллировать к обществу и призвать граждан к политической (читай - оппозиционной) активности.

Будет подготовлен кадровый запас оппозиционных политиков, набравшихся опыта в управлении хоть и местной, но системы власти.

Могут появиться новые политические лидеры. Среди тех, кто заинтересуется политикой и пойдет в муниципальные депутаты, могут оказаться новые оппозиционные лидеры, которые предложат обществу свежую стратегию.

Муниципальные выборы - это смотр оппозиционных политических сил. В этих выборах участвуют многие политические силы. И если системная оппозиция регулярно участвует в выборах, то с якобы независимой и "демократической" оппозицией ситуация другая.

Но руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМBОД) Анар Мамедли думает иначе.

"Европейская платформа за демократические выборы"(European Platform for Democratic Elections, EPDE) подготовила и опубликовала пространный доклад "Сравнительное исследование условий наблюдения за выборами граждан в странах Восточного партнерства и России", который преподносится как "Сравнительное исследование условий наблюдения за выборами граждан в странах Восточного партнерства и России".

Ситуационный анализ об Азербайджане подготовлен ЦМBОД, точнее, Анаром Мамедли и именно с его подачи EPDE весьма предвзято и субъективно, опять же опираясь на выводы и заключения местного "наблюдателя", оценила процесс подготовки к муниципальным выборам в нашей стране.

EPDE почему-то считает, что в Азербайджане, оказывается, напрочь отсутствуют свобода собраний и шествий, не наблюдается процесс либерализации законов, ограничены деятельность и финансирование неправительственных и гражданских организаций.

В общем, по мнению европейских толкователей демократии, у нас не страна, а истинный Мордор, где никто не смеет заниматься политикой, состоять в оппозиционных партиях, критиковать власть и, самое главное, создавать НПО и заниматься общественной деятельности.

И этот сущий бред выдается за "обстоятельный, конструктивный и фактологический анализ предвыборной ситуации".

Эксперт по выборам и автор этого "сравнительного анализа" Татьяна Хильшер-Богусевич считает, что "в Азербайджане, как и в Беларуси и России, организации независимых наблюдателей за выборами пытаются зарегистрироваться, но, увы, не могут, ибо они преследуются властями".

А Украина, Молдова, Армения и Грузия занимают более высокие позиции, и в целом облегчают наблюдение за гражданами, однако проблемы все еще остаются, включая неэффективные и сложные процедуры аккредитации или обращение местных и международных наблюдателей при предоставлении доступа к избирательным процедурам.

Автор особо отмечает, что, мол, исследование основано на обзоре избирательной реформы, онлайновой базе данных, которая содержит 490 рекомендаций, сформулированных ОБСЕ.

"Анализ рекомендаций был сделан национальными законодателями в отношении рекомендаций по реформе избирательной системы, сделанных гражданскими наблюдателями на выборах в странах "Восточного Партнерства"" - особо указывается в докладе.

Но в том же самом документе отмечается, что согласно избирательному законодательству Азербайджана во всех без исключения избирательных участках установлены видеокамеры наблюдения. С помощью этих камер ведется прямая трансляция с участков во время выборов. Местные и иностранные наблюдатели полагались на потоковые записи для дополнения их непосредственных наблюдений и получения информации с избирательных участков и области, которые не могли быть покрыты сетью непосредственных, личных наблюдений. Как во время самих выборов, так и после голосования доступ к видеозаписям свободный.

В докладе также отмечается, что "в Азербайджане положения законов о неправительственных организациях и о грантах налагают ряд ограничений на допустимые виды деятельности и источники финансирования организаций гражданского общества, включая группы гражданских наблюдателей".

Да, совершенно верно и, как говорится, в точку. Как и любая другая цивилизованная, опирающаяся на законы, а самое главное, проводящая независимую внешнюю политику страна, Азербайджан не намерен попустительствовать многочисленным "суверенным" и "независимым" фондам, организациям и другим структурам, функционирующим под патронажем, а часто и под колпаком различных спецслужб. Именно такие внешне демократичные, пекущиеся о многих вопросах - начиная от защиты беременных выдр и заканчивая якобы оказанием помощи глашатаем западных ценностей - занимаются многими неблаговидными делами: разведкой, финансированием экстремистских и радикальных организаций, выделением больших финансовых средств под соусом грантов оппозиции. Все они руководствуются старой максимой Маркса "товар-деньги-товар".

Финансирование оппозиции вовсе не является политической поддержкой или благотворительностью: аксиому "за все надо платить" еще никто не отменял, и все деньги вплоть до последнего цента бенефициариям, в данном случае - оппозиционным партиям, группам или движениям в различных странах приходилось отрабатывать. Целиком и полностью, в зависимости от требований, указаний и желаний грантодателя, выгодополучателя или проще говоря, забугорного хозяина.

"Отработка" может представлять собой расшатывание внутриполитической ситуации, массовые акции протеста, призывы к восстанию, желание хаоса и анархии, удары по устоям государства, максимальное ослабление страны - "арабская весна" и приснопамятные "цветные революции" претворялись чуть ли не по единому сценарию.

И во всех без исключения случаях первичными точками бифуркации выступали НПО, получающими немалые суммы из-за рубежа и впоследствии распределяющие те деньги между "доверенными" политическими структурами.

Что же удивительного, когда следуя примерам США, Франции, Италии, Японии, Сингапура, Мексики и десятка других стран, Азербайджан оградил внутреннюю политику от поползновений зарубежных лже-доноров, авторов многочисленных "революционных" сценариев и нацеленных на превращение развивающихся стран в государства-марионетки, плетущиеся в фарватере больших стран, акторов мировой геополитики.

Азербайджан готовится к муниципальным выборам и хотелось бы, чтобы во множестве "префектур" оппозиционеры были не только представлены, но и отдельные муниципалитеты перешли под контроль критиков правительства.

Ибо только так азербайджанская оппозиция сможет постепенно избавиться от радикализма, демагогии и бесцельных идеологических метаний, ведь работа, а также функциональные обязанности потребуют совершенно конкретной деятельности.

Местному "обсерверу" EPDE Анару Маммедли же хотелось пожелать отсутствующих у него объективности, чувства реальности и неангажированности.

Ведь заказная, выборочная "наблюдательность" не только иррациональна, но и маразматична.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az