В Государственном комитете поработе с диаспорой состоялось мероприятие, посвященное дню памяти общенационального лидера ГейдараАлиева.

Перед мероприятием коллектив комитета посетил могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося офтальмолога Зарифыханым Алиевой, почтил их память. Затем были возложены цветы к бюсту Гейдара Алиева в Государственном комитете по работе с диаспорой.

На состоявшей в комитете церемонии минутой молчания была почтена память великого лидера. Председатель комитета Фуад Мурадов, выступая на мероприятии, говорил о жизни и деятельности великого лидера, его неоценимых заслугах в создании и укреплении независимой Азербайджанской Республики, а также формировании азербайджанской диаспоры. Oн отметил, что более, чем в 30-летний период руководства выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева Азербайджаном экономический прогресс нашей страны достиг высокой отметки, Азербайджан обрел авторитет в масштабах бывшего Союза, получил известность на международном уровне.

Было подчеркнуто, что общенациональный лидер, который говорил, что "Для каждого человека национальная принадлежность является источником гордости. Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец", благодаря проводимой политике стал лидером азербайджанцев мира.

В число национальных праздников входит грандиозная дата - "31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира", что служит логическим результатом большого политического курса гениальной личности.

Председатель комитета констатировал, что стратегия Гейдара Алиева успешно продолжается и сегодня. Он отметил, что по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при поддержке Фонда Гейдара Алиева и по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой регулярно осуществляются меры, направленные на сохранение нашего национального культурного наследия, организационное становление азербайджанцев, проживающих за рубежом, доведение реалий до мировой общественности. Наглядным примером всему этому служат координационные советы, учрежденные в истекший период в различных странах мира, азербайджанские дома, школы азербайджанского языка, переданные в распоряжение наших соотечественников за рубежом. Открытие при поддержке Фонда Гейдара Алиева Центра интеграции азербайджанцев Грузии, начало функционирования во Франции и Швейцарии азербайджанских школ под названием "Карабах" можно расценивать как успехи современной диаспорской политики. Bсе это свидетельствует о том, что стратегия, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается и сегодня.

На церемонии почтения памяти выступили депутаты Фазаил Ибрагимли, Aли Гусейнли и волонтер из диаспоры Назрин Гасымова. Было подчеркнуто, что идеология азербайджанства, обеспечившая привязанность наших соотечественников, проживающих за рубежом, к исторической Родине, также является неоценимой заслугой великого лидера.

Выступавшие констатировали, что Гейдар Алиев постоянно уделял внимание важности формирования и организационного становления азербайджанской диаспоры, основным направлениям и перспективам лоббистской деятельности. Определяя стратегические цели внешней политики, он руководствовался тем, что на современном этапе могущество любой страны измеряется не только экономическими ресурсами, но и силой сформированных ею за рубежом диаспоры и лобби.

Участники мероприятия отметили, что идея Гейдара Алиева об объединении азербайджанцев мира успешно продолжается и сегодня.

В заключение был показан фильм, повествующий о жизни и деятельности общенационального лидера.