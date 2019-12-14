Резолюция Сената США помешает армяно-турецкому диалогу. Об этом заявил депутат парламента Турции армянского происхождения от правящей Партии справедливости и развития Маркар Есаян, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

12 декабря Сенат США принял резолюцию, признающую события 1915 года в Османской империи "геноцидом".

"Резолюция о "геноциде", которая не принималась десятилетиями, была принята, чтобы наказать за С-400 и операции в Сирии. Это не имеет ничего общего с историей или реальностью. Этот шаг только мешает диалогу. Это, наверно, и есть желаемое. Так что рана всегда будет кровоточить, что станет пиром для вампиров", - написал Есаян в своем Twitter.

Отметим, что такой позиции Есаян придерживается давно и не меняет ее, несмотря на все угрозы и обвинения в свой адрес.

Два года назад в армянских соцсетях и СМИ поднялась истерика после того, как Маргар Есаян написал в Twitter правду о положении христиан в Турции.

"Большая удача, что мы родились в Турции. Уверяю вас, как христианин, что мы свободно живем в Турции с нашей верой и самоидентичностью", - написал Есаян, которого немедленно обвинили в "продажности".

А в апреле этого года турецкий депутат-армянин опять вызвал на себя огонь. Коснувшись признания Палатой депутатов Италии так называемого "геноцида армян" и указа президента Франции об объявлении 24 апреля днем памяти жертв "геноцида армян", Есаян назвал события 1915 года ссылкой. По его мнению, эта тема должна быть обсуждена в рамках исторических документов.

Излишне говорить, какой была реакция армянской стороны и сколько грязи было вылито на депутата.

Зульфугар Ибрагимов